CC OO se descuelga de la huelga del comercio de mañana y UGT la mantiene Unión General de Trabajadores es, en este caso, la organización sindical con mayor representación

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:03 Comenta Compartir

Comisiones Obreras (CC OO) pospone la convocatoria de la huelga del comercio, prevista para mañana viernes, día del Black Friday, tras recibir una «propuesta digna de llevar a la asamblea» por parte de la patronal. Por el contrario, Unión General de Trabajadores (UGT), que es en este caso el sindicato con mayor representación, la mantiene.

CC OO informa en un comunicado que la propuesta trasladada por la patronal acepta la petición sindical de subir más del 14% en los próximos cuatro años, siendo un 3,6% para 2024, 2025, 2026 y 2027.

La organización sindical entiende que esta subida salarial mejora las previsiones del IPC para los años 2025, 2026 y 2027, así como cumple con la subida pactada en Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) para 2024 y 2025.

En este sentido, señala que la propuesta patronal atiende peticiones sindicales «clave» para dar un salto sustancial en el convenio colectivo de ambas provincias.

CC OO destaca, entre los temas importantes a tratar, la parcialidad, el cierre los 24 y 31 de diciembre y las mejoras de retribuciones de festivos.

Por último, enfatiza que ve «suficiente» esta propuesta para valorarla, llevarla a asamblea y aplazar la huelga. El objetivo último, incide, consiste en cerrar un calendario de negociaciones intenso durante el próximo mes de diciembre para llegar a las fechas navideñas ya con los convenios firmados.

«La responsabilidad nos lleva a aplazar la huelga para valorar y seguir luchando por un mejor sector. La presión de las plantillas ha hecho que las patronales reflexionen y se abre el camino del cambio», concluye.