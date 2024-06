Cómo crear tu página web con WordPress y posicionarla en las primeras búsquedas de Google

Lunes, 10 de junio 2024, 14:59 Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Si acabas de montar tu empresa y necesitas diseñar tu página web, deberás saber que hay ciertas cuestiones que debes tener en cuenta para montar tu página o tienda online. En primer lugar tendrás que buscar un buen proveedor de hosting donde poder registrar tu dominio y contratar un plan de hosting.

Pero antes lógicamente deberás tener claro qué tipo de web vas a diseñar. Si un blog donde escribas artículos de interés y que luego puedas monetizar, una web corporativa con WordPress para mostrar a qué te dedicas y cuáles son tus servicios principales; o una tienda online, donde vendas tus productos.

Dependiendo del sitio web que vayas a montar, lógicamente necesitarás más o menos recursos para que tu web después vaya rápido y no tarde en cargar.

Si tienes claro que vas a diseñar una web sencilla para tu negocio y que vas a construirla en WordPress, la mejor opción es optar por un hosting wordpress, un tipo de alojamiento web especializado, pero económico, y que está especialmente configurado y añade extras que harán que tu web cargue rápido y tengas el mejor rendimiento.

Además debes saber que la mayoría de proveedores de hosting te van a ofrecer diferentes planes escalables, para que una vez tu web comience a crecer, puedas pasarte a un plan con más recursos. Y que además dentro de esos planes la mayoría incorpora el registro de un dominio gratis. Así que como para montar tu web vas a necesitar las dos cosas, antes de contratar un dominio, mira si el hosting te ofrece ya uno.

En qué debes fijarte para contratar un hosting y registrar un dominio

Una de las cuestiones esenciales que un buen proveedor de hosting debe tener es un buen servicio de soporte técnico, porque tarde o temprano lo vas a necesitar. Fíjate en si ofrecen atención 24 horas y si lo hacen en tu idioma. Si cuentan además con atención telefónica, punto para ellos.

Además a la hora de después trabajar el posicionamiento de tu web es importante que si va dirigida al público español, los servidores estén alojados en España. Y es que debes saber que Google relaciona sus resultados de búsquedas con el sitio desde el que se realizan y si tu web está alojada en un hosting donde los servidores están en Francia, esto será perjudicial. También es importante qué tipo de discos usen los servidores para que la velocidad de carga de tu web sea rápida. Lo ideal es que usen discos SSD NVMe.

Otras cuestiones en las que te puedes fijar para elegir tu proveedor de alojamiento web es si te ofrecen certificados SSL Let's Encrypt ya instalados, si te dan WordPress o otras

aplicaciones preinstaladas, si cuentan con backups y otros sistemas de seguridad y si ofrecen migración gratis, en caso de que vengas de otro proveedor.

Elegir un buen dominio

A la hora de registrar tu dominio, presta atención de que sea corto, sin caracteres raros y fácil de recordar. Lo ideal es que hagas una lista de posibles dominios y si puedes incorpora alguna keyword clave. En cuanto si contratar un dominio .com o .es, si están libres las dos opciones, lo ideal es contratar las dos. Para blindar tu nombre de marca.

Pero en caso de que no esté disponible ni el .com ni el .es siempre puedes optar por otras extensiones de dominio como .net, .eu, o .online.

Comienza a diseñar tu web con WordPress

Una vez tengas contratado el hosting y registrado el dominio, el siguiente paso será comenzar a diseñar tu página web. WordPress es un gestor de contenidos fácil de usar y que ha democratizado el diseño web, permitiendo que personas que no saben de programación puedan diseñar sus sitios en cómodos pasos.

La mayoría de los proveedores de hosting tienen opciones de instalación automática de WordPress. Accede a tu panel de control de hosting y busca la opción para instalar WordPress. Una vez instalado WordPress, elige un tema que se adapte a la estética y funcionalidad que deseas para tu sitio web. Puedes encontrar temas gratuitos y de pago en el repositorio de WordPress o en sitios como ThemeForest.

Lo ideal es optar por un diseño limpio y responsive que se adapte a todos los dispositivos. Personaliza tu tema con tus colores, fuentes y logotipo y crea las páginas esenciales, como la página de inicio, sobre nosotros, servicios y contacto.

Para posicionar tu página web en las primeras búsquedas de Google, es crucial implementar estrategias de SEO (Search Engine Optimization). Comienza por investigar palabras clave relevantes para tu nicho usando herramientas como Google Keyword Planner o Ubursuggest. Incluye estas palabras clave en el contenido de tu sitio web, títulos, descripciones y etiquetas meta.

Además, instala plugins de SEO como Yoast SEO o All in One SEO Pack para ayudarte a optimizar tu contenido. Mantén un blog activo y publica contenido útil y relevante de manera regular. Esto no solo atrae a los visitantes, sino que también indica a Google que tu sitio está activo y actualizado.

Mejora la velocidad y la experiencia del usuario

Una vez diseñada tu web, deberás usar Google PageSpeed Insights para analizar la velocidad de tu sitio y sigue sus recomendaciones. Puedes instalar plugins de caché como W3 Total Cache o WP Super Cache, y optimizar imágenes con plugins como Smush.

Y el último punto sería ampliar la promoción de tu web. Para ello será vital trabajar el SEO.

Construye enlaces entrantes de calidad mediante la promoción de tu sitio web en redes sociales, colaboraciones y publicaciones de invitados en otros blogs.

