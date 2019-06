Correos renueva su logo

Correos ha cambiado de imagen. El logo, que no se distingue mucho del diseño original, ha supuesto un despilfarro de 250.000 euros, pero ¿qué hay de cierto en eso?.

Otros cambios detrás del logo

La friolera de 250.000 euros (que no parece del todo cierta) no sólo se habría empleado en el cambio de logotipo, que a simple vista no se aprecia demasiado, sino en todo un plan de comunicación que ha llevado más de dos años de trabajo.

Al parecer, el cambio de imagen aporta modernidad y sencillez a la marca, que querría adaptarse mejor a las nuevas necesidades del mundo digital.

Por otro lado, la formación de los empleados también estaría detrás de estos miles de euros, concretamente de 150.000 euros, así como habrían destinado una cantidad para uniformes, publicidad y patrocinio.