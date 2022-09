Claves para escoger un dentista de confianza en Las Palmas

Lunes, 12 septiembre 2022, 23:25

La decisión de visitar al dentista varía. De forma general, acudimos por dos razones: revisiones preventivas o una urgencia que surge en forma de problema dental. De cualquier forma, la decisión de acudir al dentista no es sencilla -sobre todo, si no tenemos todavía uno de confianza. Por un lado, nos encontramos el famoso miedo al dentista y por el otro, la preocupación por el coste del servicio. Y sin embargo, nuestros dientes son un valor preciado que debe ser mimado diariamente y solo cuando notamos su ausencia, nos damos cuenta de que podíamos haber hecho mucho más por cuidarlos.

En este artículo, vamos a resumir en cuatro puntos los datos más importantes que debe tener en cuenta a la hora de acudir al dentista: especialización, tecnología, información y primera visita.

La figura del dentista que hace de todo parece una imagen del pasado -aunque, por supuesto, algunos siguen activos y siguen en plena forma. Por tanto, la especialización va a ser una de las primeras cosas que debemos tener en cuenta. Hoy día, con la aparición de las Clínicas Dentales, nos encontramos con equipos médicos que están especializados en las diferentes áreas de la odontología: desde especialistas en ortodoncia hasta profesionales que se dedican exclusivamente a la cirugía y los implantes dentales. Una clínica multidisciplinar es sinónimo de garantía en los tratamientos más complejos.

En segundo lugar, es importante la tecnología. En nuestro caso, en la Clínica Dental Adalia, nos esforzamos día a día por intentar ser de los mejores dentistas en Las Palmas y con ese propósito no sólo nos rodeamos de un equipo médico de primera, sino que estamos siempre implementando los últimos conocimientos científicos para poner a disposición de nuestros pacientes la tecnología más revolucionaria y por tanto, las mejores soluciones a sus necesidades.

Por eso, todos nuestros gabinetes cuentan con la tecnología más vanguardista: desde sistemas de proyección de alta definición en el que el paciente puede visualizar de forma sencilla toda la información y las indicaciones dadas por el equipo médico; un Escáner iTero Element 5D, que está considerado como el escáner intraoral más potente del mercado o un robot de implantes dentales que simula la posición exacta de los implantes antes de su colocación.

En tercer lugar, es muy importante buscar información acerca del dentista. Es cómodo acudir al que está al lado de su casa, pero a la hora de la verdad, Internet y las Redes Sociales son una herramienta muy poderosa a la hora de escoger una buena clínica dental. Las experiencias de otros usuarios son una información de alto valor y van a dar la medida de si la Clínica Dental que está buscando cumple con sus expectativas.

En cuarto lugar, evite las sorpresas. Los precios muy bajos suelen ser lugares de alto coste. Por tanto, es importante que en su primera visita al dentista le hagan una revisión completa de su boca y le presenten un presupuesto muy detallado de los trabajos a realizar. Así, en su primera visita, sabrá exactamente el coste de su tratamiento. Además, para que esta primera visita sea completa, no solo debe atenderle un dentista sino que debe realizarle todas las pruebas que sean necesarias, ya sea una pequeña radiografía de una zona o, si es necesario, un escáner completo de su boca.

Esta visita es la más importante de todas, ya que es la primera toma de contacto entre la clínica y el paciente. En Las Palmas existen clínicas dentales, entre ellas Clínica Dental Adalia, que la realiza de forma gratuita. Por tanto, usted puede obtener su presupuesto final, con radiografías (o escáner si fuera necesario) sin coste alguno.

Por último, no me gustaría terminar estas líneas sin recordarle que si sigue teniendo miedo al dentista es porque hace mucho tiempo que no acude. Hoy día, la ciencia y la tecnología han avanzado de forma apasionante. El paciente puede sentarse en un gabinete con unas gafas virtuales y ver una película o un concierto mientras el dentista hace su trabajo. Su labor como paciente es sentarse y estar tranquilo.

Conseguir una Clínica Dental de confianza es algo básico. No deje pasar la oportunidad de revisar el estado de su boca y hacerse una limpieza profesional, al menos una vez al año. Recuerde que nunca es tarde para tomar la decisión.

Nuestros pacientes ven en Clínica Dental Adalia la profesionalidad y la calidad humana de nuestro equipo. Trabajamos día a día para ofrecer un servicio de excelencia a todos nuestros pacientes. Nuestro equipo médico está formado por especialistas que son líderes en tratamientos concretos, lo cual supone una mayor profesionalización que redunda en un aumento de la confianza por parte del paciente.

En Adalia, podemos estar muy orgullosos de contar con uno de los mejores equipos profesionales en Las Palmas, puesto que ofrecemos un servicio especializado, que aúna tecnología punta y perfección artesanal.