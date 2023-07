Cepyme acusa al Ejecutivo de «maltratar» a la empresa y «gobernar a ritmo de ocurrencia»

Los empresarios vuelven a cargar contra el Gobierno de coalición en plena campaña electoral y acusan al Ejecutivo de «maltratar» y «denostar» a la empresa así como de «gobernar a ritmo de ocurrencia». Así lo denunció en primera persona Gerado Cuerva, presidente de Cepyme, durante la asamblea general que celebró este miércoles la patronal de las pymes.

El también vicepresidente de la CEOE advirtió que «ni siquiera una campaña electoral justifica gobernar a ritmo de ocurrencia, aprobar medidas de todo tipo, sin debate, en un Real Decreto ómnibus, o proponer decisiones a cuál más populista que la anterior: ya sean observatorios sobre beneficios o pagas universales», en referencia a uno de los último anuncios de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de dar 20.000 euros a los jóvenes para formarse o emprender.

Cuerva definió este último año como «uno de los periodos más duros y complejos de la reciente historia de España» en el que los empresarios han tenido que afrontar una «suerte de carrera de obstáculos», entre los que citó los costes disparados, la crisis de inflación, de materias primas, las amenazas de injerencia, ataques, incrementos en nuestros gastos financieros, la multiplicación de la normativa que nos afecta, la vigilancia...

En este periodo de guerra y crisis económica y financiera, Cepyme cargó contra el Gobierno por crear un «clima de enrarecimiento y hostigamiento contra la empresa». Por ello, pidió que el Gobierno que surja de las urnas el próximo día 23 de julio «cambie el rumbo y ponga a la empresa entre sus prioridades», ya que –resaltó- «es imposible que España crezca y sea competitiva —que es el verdadero reto de nuestro país—, si es su propio Gobierno el que ataca a las empresas, ejecuta políticas intervencionistas, implanta una fiscalidad confiscatoria o limita la misma libertad empresarial».

De la misma manera, Cuerva pidió «valentía» a las organizaciones para «defender con firmeza» la libertad de mercado y medidas por empresa, «y no esperar a que algún partido las recoja si nosotros no las exigimos». «Si las organizaciones no defienden a la empresa, quién lo hará», se preguntó el directivo granadino, evocando las palabras del que fuera presidente de CEOE, José María Cuevas.

Además, Cepyme criticó la reciente creación del Observatorio de Márgenes Empresariales que presentó esta misma semana la vicepresidenta Nadia Calviño y consideró que es «pernicioso porque estigmatiza la obtención de beneficios». Así, Cuerva se preguntó «quién va a crear empresas y cómo vamos a atraer inversión; cómo vamos a financiar la innovación, la creación de empleo, el emprendimiento, cuando el mismo Gobierno ha decidido vigilar los beneficios y decidir cuánto es mucho o poco beneficio».