Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Una niña de cuatro años, en estado muy grave tras ahogarse en Lago Taurito
Ángel Escribano, presidente de Indra, y José Vicente de los Mozos, CEO. Indra

La cautela se instala en el consejo de Indra que aplaza la fusión con Escribano hasta 2026

La SEPI ralentiza la operación, prevista para finales de año, hasta ver el cierre de cuentas de ambas compañías

José A. González

José A. González

Lunes, 1 de diciembre 2025, 15:40

Comenta

Jarro de agua fría a los planes de los hermanos Escribano en Indra. La fusión de la cotizada española y EM&E -la empresa de ... Ángel, presidente del gigante español en defensa, y Javier, consejero de la misma- no se cerrará en 2025, sino que se irá al primer trimestre o, incluso, a la primavera del próximo ejercicio.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fútbol, la trampa que usó Kenneth, el presunto depredador sexual
  2. 2 El caos del Mirador del Atlante: maltrato al patrimonio, obras ilegales y fiestas prohibidas
  3. 3 Mininos asesinos en los espacios naturales de Gran Canaria
  4. 4 El Perola se despide con una gran fiesta
  5. 5 Susanna Griso dejó constancia de su paso por el sur de Gran Canaria, con fotos y en la playa en El Senador
  6. 6 Fallece en la capital tras chocar con su moto contra un coche
  7. 7

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  8. 8 Canarias, quinta comunidad con más casos de VIH: «Se está banalizando»
  9. 9 Poga%u010Dar acapara la atención en Arucas pero no llega al Pico de las Nieves
  10. 10 Kenneth V.V. llegó a violar y grabar en secreto a varias de sus víctimas menores

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La cautela se instala en el consejo de Indra que aplaza la fusión con Escribano hasta 2026

La cautela se instala en el consejo de Indra que aplaza la fusión con Escribano hasta 2026