Canarias Sin Deuda libera de una deuda de 74.000 euros a una familia en Gran Canaria El acceso a créditos rápidos, cuyas condiciones desconocían, y una inesperada reducción de ingresos llevaron a la pareja a un grave endeudamiento, situación que han resuelto gracias a la Ley de Segunda Oportunidad

Lunes, 3 de noviembre 2025, 08:55 Compartir

Una familia de Santa Lucía de Tirajana, en Gran Canaria, ha recuperado su estabilidad económica al lograr que la justicia cancele la deuda de 74.000 euros que les impedía seguir adelante, a través de la Ley de Segunda Oportunidad. Tras años de incertidumbre, en los que su deuda iba en aumento a causa de los intereses y gastos acumulados Aymer Hernando y María del Socorro Quibano tienen la oportunidad de empezar desde cero, libres de las deudas que acumulaban con distintos acreedores.

Su situación de endeudamiento se originó cuando recurrieron a varios préstamos rápidos a través de plataformas online, donde sólo bastaba un «click» para acceder a los fondos. La pareja utilizó estos préstamos parsa realizar una serie de arreglos necesarios y urgentes en su vivienda. En un principio, no tuvieron problemas para hacer frente al pago de las cuotas gracia a sus ingresos estables. Sin embargo, a consecuencia de la paralización económica provocada por la pandemia María se vio afectada por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), y experimentó una reducción de sus ingresos, que le impidió seguir haciéndose cargo de los pagos de las cuotas de los préstamos que había solicitado.

Como en otros casos de personas que se han visto atrapados en deudas, en su momento, Aymer y María pudieron optar fácilmente a los préstamos, pues las entidades bancarias no realizaron un estudio de viabilidad económica. Esta circunstancia, sumada a su falta de conocimientos financieros, ya que desconocían las implicaciones de los préstamos y las exigentes condiciones de devolución a largo plazo, agravó su situación financiera, hasta un punto en el que tuvieron que priorizar los gastos ordinarios por encima del pago de las cuotas de los créditos y finalmente tuvieron que declararse insolventes y recurrir a este mecanismo legal.

En el procedimiento de cancelación de su deuda con la Ley de Segunda Oportunidad, la pareja ha podido salvaguardar un vehículo libre de cargas, un hecho muy importante para ellos pues lo necesitan para sus desplazamientos a su puesto de trabajo.

Sobre Sin Deuda Group

Sin Deuda Group es una empresa especializada en la Ley de Segunda Oportunidad. Tiene como objetivo ayudar a todos los particulares y autónomos en una situación económica compleja a reestructurar sus deudas y otorgarles así una segunda oportunidad, ofreciendo asesoramiento y servicio de tramitación durante todo el proceso.

Desde su creación e inicio de actividad en Canarias, a través de Canarias Sin Deuda, ha conseguido la cancelación de casi 89 millones de euros a nivel nacional. Con un equipo de profesionales especializado en este procedimiento legal continúa expandiendo sus servicios a clientes repartidos por toda España. Para más información sobre el servicio, contactar a través de la web.

Temas

Deudas