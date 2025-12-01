Canarias más cerca de Sevilla: Binter inaugura vuelos desde las islas hasta la capital andaluza L a programación, que será de 20 vuelos semanales, unirá la capital del Guadalquivir con Gran Canaria y Tenerife

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 1 de diciembre 2025, 21:56 Comenta Compartir

Binter ha inaugurado este lunes los vuelos directos entre Canarias y Sevilla con una programación de 20 vuelos semanales para unir la capital del Guadalquivir con Gran Canaria y Tenerife con el servicio diferencial característico de la aerolínea canaria que incluye, para todas las tarifas, equipaje de mano en cabina, aperitivo gourmet de cortesía y los vuelos en conexión a cualquier aeropuerto de Canarias.

El director Comercial y de Marketing y Comunicación, Miguel Ángel Suárez, ha destacado el crecimiento sostenido de la compañía aérea canaria en los últimos años «con el firme propósito de mejorar la conectividad del archipiélago y dotar a los canarios de una oferta de calidad y con cada vez una mayor cantidad de destinos en vuelo directo». Suárez ha indicado que «Binter ha optado desde el principio de sus vuelos nacionales fuera de Canarias por intentar que todas las islas puedan beneficiarse de sus rutas y por eso mantiene entre sus características diferenciales la gratuidad de los vuelos en conexión».

En el caso del Aeropuerto de Tenerife, la cita fue doble, ya que además del estreno con Sevilla la Isla inauguró vuelos directos a Badajoz. Ambos cortes de cinta contaron con la presencia del vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, y la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani. Por parte de Binter estuvo el subdirector Comercial y Negocio Digital, Francisco Hernández, junto al subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, Javier Plata.

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, puso en valor las nuevos vuelos y rutas de Binter que permiten reforzar la conectividad desde y hacia Península, afirmando que «el mercado nacional es nuestro segundo por volumen de visitantes y, además, Tenerife sigue consolidándose como la isla preferida por los viajeros peninsulares dentro del archipiélago». Afonso, asimismo, subrayó que «la incorporación de vuelos directos con Sevilla y Badajoz, junto con una programación total que supera las 412.000 plazas desde destinos nacionales para esta temporada de invierno, supone una magnífica noticia para la Isla». Y añadió que «estas conexiones fortalecen nuestra presencia en la península y refuerzan la estrategia de diversificación de mercados, facilitando que más viajeros puedan elegir Tenerife como su destino de referencia».

Para la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, «estas nuevas rutas refuerzan el papel de Tenerife como uno de los destinos mejor conectados con la península, creando oportunidades tanto para los visitantes como para los residentes». Y destacó que desde Turismo de Tenerife, trabajan «de forma coordinada con Binter y con los distintos mercados de origen para maximizar el impacto promocional y garantizar que estas rutas generen mejores flujos turísticos y nuevas oportunidades económicas para la isla«.

Gran Canaria y Sevilla, más cerca

Hasta el Aeropuerto de Gran Canaria, para el corte de cinta del primer vuelo a Sevilla, se desplazaron la subdelegada del Gobierno en Canarias, Teresa Mayans, y el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo. Por parte de Binter estuvieron el director Comercial y de Marketing y Comunicación, Miguel Ángel Suárez, y el director de Programación, Gestión de Ingresos y Alianzas de la aerolínea, Jonay Lobo, junto al director gerente de Atlantis Cargo, José Luis Becerra. La cita también contó con la presencia del director del Aeropuerto de Gran Canaria, Julio Peñalver.

Carlos Álamo, consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, aseguró que «la apuesta que está realizando Binter, conectando la isla con opciones más cómodas y de calidad para el residente y el cliente nacional, es importante para nuestro destino y nuestra economía. Esto permite que Gran Canaria tenga esta temporada vuelos directos con 32 aeropuertos nacionales, un hecho sin precedentes. Hoy se incorpora una nueva ruta con Sevilla y lo vemos como algo normal, pero lo que se ha logrado demostrar es que estas rutas con Gran Canaria cuentan con una demanda importante y se mantienen en el tiempo. Y esto es algo que en el pasado no se veía posible».

Nuevas conexiones con Sevilla y Badajoz

A partir de ahora, Canarias estará conectada con Sevilla con Binter cinco días a la semana, los lunes, miércoles, jueves, viernes y domingos, con una programación que facilita tanto las escapadas de fin de semana como estancias más largas.

Tenerife Norte y Sevilla estarán conectadas con vuelos que saldrán desde la isla a las 16:10 horas los lunes y a las 16:00 horas el resto de días de operativa, para aterrizar en la capital andaluza a las 19:20 y 19:10, respectivamente. Desde Gran Canaria los vuelos partirán a las 8:30 y aterrizarán a las 11:40 horas. El regreso a Tenerife desde la ciudad de La Giralda está previsto para las 19:50 horas todos los días de operación, excepto los lunes, que será a las 20:00 horas. La salida hacia Gran Canaria está prevista a las 12:20 horas.

Además, la aerolínea ha iniciado también las conexiones directas desde el Aeropuerto de Tenerife Norte y Badajoz con dos frecuencias semanales que se suman a las que ya existen por Gran Canaria, para ofrecer un total de cuatro conexiones a la semana.

Los pasajeros de estas nuevas rutas de Binter disfrutarán de las ventajas diferenciales del producto que ofrece la aerolínea canaria: el confort de sus aviones Embraer E195-E2 -el reactor de pasillo único más silencioso, limpio y eficiente de su clase, con una configuración que permite más espacio entre filas y la comodidad de no tener asiento de en medio-, a lo que se suma un servicio a bordo de alta gama, con amplias prestaciones para todos los pasajeros, que incluye un aperitivo gourmet de cortesía durante el trayecto.

Además, para los pasajeros que viajen desde otra isla, o se dirijan a ella, la aerolínea facilita gratis los enlaces interinsulares de conexión, gracias a los más de 220 vuelos que realiza cada día de media dentro del archipiélago, haciendo posible llegar a todos los aeropuertos canarios por un precio similar.

Ya se pueden adquirir los billetes para estas nuevas rutas a través de los distintos canales de venta de la compañía: bintercanarias.com, la app de Binter, el teléfono 922/928 32 77 00, las agencias de viajes y las oficinas de los aeropuertos, donde podrán consultar las condiciones y precios.

Temas

Sevilla

Binter