Imagen de las jornadas de la empresa social y cooperativa este jueves. C7

Cajasiete celebra las X jornadas de la empresa social y cooperativa poniendo en valor el modelo como motor de desarrollo sostenible

La entidad celebra diez años de jornadas dedicadas a promover el modelo cooperativo como alternativa sólida y sostenible para el futuro empresarial

Viernes, 24 de octubre 2025, 14:18

Cajasiete celebró este jueves 23 de octubre la décima edición de las Jornadas de la Empresa Social y Cooperativa, un encuentro que se ha consolidado como un espacio de referencia para poner en valor el modelo cooperativo y su aportación al desarrollo económico y social de los territorios donde se implanta.

Este año, la cita adquiere un significado especial al coincidir con la designación de 2025 como Año Internacional de las Cooperativas por Organización de las Naciones Unidas, reafirmando la relevancia de este modelo empresarial basado en la colaboración, la participación y la sostenibilidad.

Bajo el lema «Cooperar para construir el futuro: Otra forma de hacer empresa», el emblemático Gabinete Literario de Las Palmas acogió una jornada orientada a compartir experiencias, casos de éxito y profundizar en los aspectos administrativos y fiscales que caracterizan a las cooperativas.

Entre las voces expertas destacó la intervención de María Francisca Díaz Ferrer, jefa de sección del Gobierno de Canarias del Registro de Cooperativas, Sociedades Laborales y Empresas de Inserción, quien subrayó la necesidad de dotar de recursos a las administraciones y ampliar el conocimiento sobre este modelo entre asesorías y gestorías, con el objetivo de ofrecer un servicio especializado que contribuya a consolidar y fortalecer las cooperativas.

Posteriormente, tuvo lugar una mesa de debate moderada por Fernando Berge Royo, presidente honorífico de Cajasiete, en la que participaron Pedro Suárez, director de informática de Global Guaguas, y Jaime Cabrera, en representación de COECAN. Todos ellos coincidieron en destacar el papel del modelo cooperativo como motor de innovación y desarrollo sostenible, aportando valor social y económico a su entorno.

Como colofón, se entregó el reconocimiento honorífico a la cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África, símbolo de resiliencia, compromiso y éxito empresarial compartido, por su trayectoria y contribución al fortalecimiento del cooperativismo en Canarias.

Con esta décima edición, Cajasiete reafirma su compromiso con la economía social, impulsando espacios de encuentro y reflexión que promueven «otra forma de hacer empresa»: más participativa, sostenible y humana

