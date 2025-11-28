IE Business School, un año más contribuyendo al crecimiento empresarial canario Apertura de la XV Edición del 'AMP Canarias', con 17 empresarios y altos directivos de todo el archipiélago, comprometidos con el desarrollo de la empresa canaria a través de la formación de sus altos directivos

IE University, mediante su unidad de Executive Education, un año más abre su programa de desarrollo de dirección dirigido a empresarios y altos directivos de empresas del archipiélago canario. Todo ello de la mano de su directora, Claudia López, acompañada para este acto por Julián Trigo, Director de Desarrollo Corporativo de IE y por Jaime Marrero Santana, empresario, director de expansión salones y obras de Provalliance España, y alumni AMPCanarias de la XII edición (2022-2023), quien compartió desde su experiencia a nivel empresarial el antes, el durante y el post, así como la influencia que ha tenido y tiene el AMP en su trayectoria empresarial.

Se abre la XV edición del Advanced Management Program (AMP) Canarias de IE Business School, dando la bienvenida a los nuevos participantes del programa, todos ellos altos ejecutivos y propietarios de empresa canaria, entre las que se citan: CajaSiete, Aperitivos Snacks, S.A., SATOCAN, Canarias7, Fund Grube, ACJ SA, Llarena Abogados, Grupo Ari, Papas Momecas, Inside Logistic, Urointec, Atlantic Backery, SL, COFARTE, COFARCA, PRECONTE, Hospitales San Roque, Grupo Barceló.

Fue en el año 2009 cuando se apostó por trasladar, a las islas, a través de este programa, y en colaboración con Canarias7, a una de las diez primeras escuelas de negocios a nivel mundial. Desde entonces, son más de 230 empresarios y directivos los que conforman la comunidad IE AMP Canarias. Todos los viernes durante seis meses desde que empieza el programa se trasladan a nuestras islas primeros espadas en las correspondientes materias para impartir clase al grupo de participantes que desde cada isla del archipiélago, se desplazan a las instalaciones de Canarias7, donde se imparte el programa, para actualizarse y compartir experiencias y nutrirse, no solo de las experiencias y materias impartidas por los docentes, sino de la aplicación y trayectoria de cada uno de los empresarios y altos directivos asistentes al programa, todo ello con un propósito el desarrollo, afianzamiento y crecimiento de la empresa canaria.

Innovación, finanzas, emprendeduría, liderazgo, finanzas, gobierno corporativo, gestión de equipos, estrategia, marketing, control…etc y en suma una visión 360º

grados de la empresa, sin perder de vista el área de humanidades, cada vez más importante, y todo ello compartido por líderes de la empresa canaria, hacen de este programa algo fundamental para el desarrollo empresarial canario y el estar completamente preparado para todos los cambios que son lo único permanente hoy en día en el devenir diario del mundo empresarial.

Comienza la XV edición del programa, con la sesión correspondiente al taller de Liderazgo y equipos de alto rendimiento, impartido por el profesor de IE University, Diego de Vicente.

Una año más, contribuyendo al crecimiento empresarial canario a través de la formación de sus empresarios y altos directivos, para hacer de canarias un territorio aun mejor.

