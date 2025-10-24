Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Parlamento de Canarias, en directo: Pablo Rodríguez informa sobre la propuesta de AENA de subir un 6,5% las tasas aéreas
EFE

Bruselas advierte a TikTok, Facebook e Instagram por la dificultad para denunciar contenido ilícito

La Comisión Europea asegura que estas plataformas incumplen sus obligaciones de proporcionar mecanismos sencillos para notificar contenidos ilegales

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Viernes, 24 de octubre 2025, 12:08

Comenta

La Comisión Europea ha lanzado una advertencia este viernes a TikTok y Meta (empresa matriz de Facebook e Instagram) al constatar de forma preliminar que ... incumplen su obligación de conceder a los investigadores un acceso adecuado a los datos públicos en virtud de la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea (UE). Bruselas señala que estas plataformas no ofrecen a los usuarios mecanismos sencillos para notificar contenidos ilícitos, así como para permitirles impugnar eficazmente las decisiones de moderación de contenidos.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Robo con violencia en Triana: «Esto ha sido una película de terror»
  2. 2 «Madre de Dios ruega por nosotros pecadores, ahora llega vuestra hora de muerte, a sufrir»
  3. 3 Una exempleada del Puerto víctima de acoso laboral por sentencia firme exige a Beatriz Calzada que actúe
  4. 4 La Aemet despeja las dudas sobre el fin de semana en Canarias y la conclusión es clara
  5. 5 Último aviso a los que dan de comer a los gallos en las calles de Las Palmas de Gran Canaria: la multa puede ser de 1.503 euros
  6. 6 La Aemet advierte de la llegada de una masa de aire polar y Canarias ya sentencia el fin de semana
  7. 7 Declaran la urgencia de la estabilización del personal de la sanidad pública canaria
  8. 8 Atraca en el Puerto de Las Palmas uno de los sumergibles más potentes del mundo, que rechazó la oferta de Santa Cruz de Tenerife
  9. 9

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  10. 10 Condenadas tres personas por facilitar el tránsito de migrantes: cobraban 200 euros por trasladarles de Gran Canaria a la península

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Bruselas advierte a TikTok, Facebook e Instagram por la dificultad para denunciar contenido ilícito

Bruselas advierte a TikTok, Facebook e Instagram por la dificultad para denunciar contenido ilícito