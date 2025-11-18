SPAR Gran Canaria asegura un año más la comercialización completa de la naranja de Telde La cadena de supermercados mantiene su apoyo con los citricultores del municipio mediante un convenio que les asegura la venta del 100% de sus cosechas

SPAR Gran Canaria ha firmado esta mañana un nuevo convenio de colaboración con los productores de naranjas de Telde, reafirmando así su compromiso con el sector primario insular y con el impulso de uno de los cultivos más emblemáticos del municipio. Con esta comercialización, la cadena prevé comercializar 250.000 kilos de naranjas de Telde cultivadas en las fincas del municipio y distribuirlas directamente en las secciones de Frutas y Verduras de las tiendas SPAR de esta localidad.

El acuerdo, que se mantiene de forma ininterrumpida durante trece años, se ha firmado un año más con el respaldo del Ayuntamiento de Telde y el Cabildo de Gran Canaria, además de contar con la participación de citricultores locales de distintas explotaciones agrícolas del municipio. Gracias a esta alianza, los productores cuentan con la seguridad de que SPAR Gran Canaria adquirirá el 100% de sus cosechas, asegurando estabilidad y garantía de venta de sus productos a un precio justo.

Las naranjas, pertenecientes a las variedades Washington, Navelina Newhall y Lane Late, se encuentran ya en su punto óptimo de maduración y estarán disponibles para los clientes en las secciones de Frutas y Verduras frescas de las tiendas de Telde hasta el final de la campaña. Este cítrico se caracteriza por su gran tamaño y dulzor, de excelente calidad para su consumo como naranjas de mesa y de zumo.

A la renovación del convenio asistieron el presidente y vicepresidente de SPAR Gran Canaria, Ángel Medina y José López; la directora general de la cadena, Dunia Pérez; el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña; la concejala de Sector Primario de Telde, María Inmaculada González Calderín, y los agricultores firmantes.

Durante la firma, el presidente de SPAR Gran Canaria, Ángel Medina, resaltó que «este acuerdo no es solo un acuerdo comercial, sino una apuesta estratégica por nuestro territorio y por las familias que sostienen el campo canario».

«Renovar este compromiso significa defender un modelo agrícola sostenible y proteger un patrimonio de gran arraigo y con una trayectoria histórica de 130 años. La naranja de Telde representa calidad, tradición y orgullo local, y seguiremos trabajando para que continúe ocupando el lugar que merece en la mesa de las familias canarias», añadió.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria subrayó la importancia de este tipo de iniciativas «para la potenciación de los productos del país« y argumentó que «es la mejor manera de sostener la producción local, de garantizar al productor un precio justo, la venta de su producción y la primacía del producto de cercanía sobre el foráneo».

Antonio Morales recordó que Gran Canaria es la isla con mayor superficie cultivada de frutales y destacó el trabajo de la Consejería de Sector Primario del Cabildo con productores y productoras de naranjas y otros cítricos como mandarinas, limas, limones y pomelos, a través de su valorización, su clasificación o su presentación en envases ecológicos, además de «concienciar a la ciudadanía de la importancia del consumo del producto local».

El alcalde de Telde aseguró que «este acuerdo es una excelente noticia para los agricultores, para SPAR Gran Canaria, cuya apuesta refleja la demanda creciente de los propios clientes, y como no, para la ciudad de Telde, que continúa reforzando la visibilidad de nuestro producto estrella como es la naranja, un fruto que poco a poco ha ido recuperando esa imagen de calidad que siempre ha tenido en esta tierra».

Tiendas SPAR en Telde

Las tiendas SPAR del municipio que cuentan con este producto local de temporada y de gran calidad son: SPAR San Gregorio, SPAR La Gerencia, SPAR Carretera General de Jinámar, SPAR Manuel Alemán, SPAR Los Picachos, SPAR Salinetas, SPAR Las Remudas, SPAR Marpequeña, SPAR La Garita, SPAR La Herradura, SPAR San José de las Longueras, SPAR Pablo Neruda, SPAR Las Huesas, SPAR La Barranquera, SPAR Rotonda El Calero, SPAR Melenara, SPAR San Juan, SPAR Fernando Sagaseta, SPAR El Goro, SPAR Ojos de Garza, SPAR Taliarte y SPAR Caserones.

SPAR Gran Canaria continúa liderando la venta de frutas y verduras en Gran Canaria, a la vez que continúa renovando su compromiso histórico al sector primario de las islas. La cadena canaria cumple 39 años de recorrido protegiendo la actividad agrícola y el desarrollo del campo canario, garantizando a sus clientes una oferta de productos locales, frescos y de calidad.

Sobre SPAR Gran Canaria

SPAR Gran Canaria es la única cadena de supermercados de capital 100% canario presente en los 21 municipios de la isla. En un total de 201 establecimientos y a través de su canal de venta online, SPAR Gran Canaria ofrece productos frescos locales de máxima calidad. La cadena se mantiene como líder en ventas en la categoría de frutas y verduras y como empresa de alimentación de referencia tanto por su servicio cercano, como por su calidad y trato personalizado.