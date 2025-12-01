El Skal y el CIT GC analizan el potencial de Gran Canaria en el crecimiento del turismo deportivo El Perchel Beach Club congregó a cuatro profesionales del ámbito turístico y deportivo para abordar la proyección internacional de Gran Canaria

Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:28 Compartir

El Skal Club internacional de Gran Canaria y el Centro de Iniciativas y Turismo de Gran Canaria, a través de sus presidentes Armando Mayor y Manuel Florido, celebraron un nuevo encuentro centrado en el momento que presenta la isla en el ámbito del turismo deportivo, de salud y bienestar.

En el evento, que se desarrolló en el Perchel Beach Club en el sur de Gran Canaria participaron cuatro profesionales del ámbito turístico y deportivo, así como con responsabilidad en el ámbito público: Ángel Sabroso, viceconsejero de la Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias; Michael Lund, CEO & Managing Director de Servatur Hotels & Resorts; Daniel González, CEO de DG Eventos y el exciclista profesional Beñat Intxausti, Manager Riders in A&J All Sports Agency analizaron las oportunidades, el impacto en la economía local y la proyección internacional de Gran Canaria como destino de turismo deportivo.

La jornada moderada por la periodista Aída Martínez, puso de relieve cómo Gran Canaria cuenta con una base natural de excepción por su clima para la práctica deportiva al aire libre durante todo el año, frente a otros destinos europeos donde la llegada del invierno la limita. Además, la isla dispone de infraestructuras alojativas de primer nivel y acoge eventos deportivos consolidados en el calendario anual, como la Transgrancanaria o las pruebas de campeonatos mundiales de windsurf, ampliamente respaldados por las administraciones públicas.

Ampliar Cóctel de bienvenida de Skal Gran Canaria. C7

El territorio y la orografía de Gran Canaria permiten ampliar la oferta deportiva y diversificar el perfil del visitante, que presenta un gasto medio superior al turista convencional.

Un ejemplo de esta apuesta y arraigar un producto entre la población local es Gran Canaria 365, que se celebra esta semana, con la participación de 22 ciclistas profesional de primer nivel rodando por la isla. Entre ellos destacan el actual campeón del mundo y cuatro veces campeón del mundo, el esloveno Tadej Pogačar, acompañado de otros campeones mundiales como Magdeleine Vallieres y Ricardo Ten. Gran Canaria 365 culminó este domingo 30 con la participación de 800 cicloturistas en el TE Gran Fondo Pico de las Nieves.

El encuentro contó con el patrocinio de las empresas Enairgy, empresa experta en climatización, calefacción, extracción y ventilación, y Panasonic, así como la colaboración de Corsua, empresa especializada en distribución, venta e instalación de césped artificial, AVANTE Medios y Perchel Beach Club del grupo Cordial Hotels & Resorts.