Loro Parque Fundación nombra a Martin Boye nuevo director científico marino Wolfgang Kiessling destaca «la contribución extraordinaria de Javier Almunia, cuyo legado ha posicionado a la Fundación como referente mundial en investigación y conservación marina»

Loro Parque Fundación anuncia un paso estratégico en su estructura científica con el nombramiento de Martin Boye como nuevo director científico marino, quien asumirá la dirección y coordinación de los proyectos de investigación y conservación que la Fundación desarrolla en océanos de todo el mundo.

Boye, actual presidente de la Asociación Europea para los Mamíferos Acuáticos (EAAM), cuenta con una sólida trayectoria vinculada a programas de conservación, investigación aplicada, educación científica y gestión zoológica. Su experiencia incluye el desarrollo de iniciativas centradas en mamíferos marinos, la colaboración internacional y el impulso de acciones destinadas a proteger ecosistemas y especies amenazadas.

Este relevo se produce tras la decisión de Javier Almunia de iniciar una nueva etapa profesional en la Universidad de La Laguna, después de más de 27 años formando parte de Loro Parque Fundación. Mantendrá, no obstante, una estrecha vinculación científica a través de un convenio de colaboración con la ULL, integrándose como asesor en un comité científico junto a expertos de instituciones como la Universidad de St. Andrews y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

El presidente del Grupo Loro Parque, Wolfgang Kiessling, subrayó la relevancia de la labor realizada por Almunia «ya que su contribución ha sido esencial para convertir a Loro Parque Fundación en un referente mundial en investigación y conservación marina. Su compromiso, visión y liderazgo han marcado una época y dejan un legado que honra profundamente a esta institución».

Por su parte, el vicepresidente del Grupo Loro Parque y presidente de Loro Parque Fundación, Christoph Kiessling, señaló «este nombramiento representa un paso decisivo para reforzar la proyección internacional de nuestra Fundación. Martin Boye aporta una visión científica moderna, rigurosa y perfectamente alineada con los retos actuales de la conservación marina. Confiamos plenamente en su capacidad para liderar proyectos que impulsen soluciones reales y efectivas para la protección de los océanos».

En esta nueva etapa, Martin Boye asumirá el liderazgo de proyectos estratégicos como la propuesta para la creación de un Área Marina Protegida en la Macaronesia, así como diversas iniciativas de conservación sobre el terreno, entre ellas las enfocadas en especies en peligro crítico, como el delfín jorobado del Atlántico en Senegal.

Boye expresó su agradecimiento y compromiso con la Fundación «es un honor unirme a Loro Parque Fundación y contribuir a su misión de proteger la biodiversidad marina. Mi objetivo es impulsar proyectos científicos que generen un impacto real y dar continuidad al extraordinario trabajo que la institución desarrolla desde hace más de tres décadas».

Con este nombramiento, Loro Parque Fundación refuerza su liderazgo en investigación aplicada, conservación de especies y generación de conocimiento para la protección de la vida marina a escala internacional.