Innovación desde Canarias: Domingo Alonso Group recibe a Top Auto Club

Domingo Alonso Group, líder del sector automoción y referente en España en materia de tecnología e innovación, recibió esta semana a más de una treintena de concesionarios de Top Auto Club, el foro que reúne a los principales grupos de distribución del país con el objetivo de fomentar la innovación, generar nuevas oportunidades de negocio y compartir experiencias que impulsen el futuro del sector.

Durante tres intensos días, los participantes fueron acompañados por los máximos responsables de Domingo Alonso Group —Oliver Alonso, presidente & CEO, Marcelo Pérez, CEO Domingo Alonso Retail Grupo Volkswagen y Manuel Sánchez, CEO Retail Development Domingo Alonso Group, entre otros— en un recorrido diseñado para conocer los pilares operativos y estratégicos del grupo, considerado una de las compañías más influyentes y reconocidas del panorama automovilístico español.

La experiencia comenzó en el área del importador, auténtico corazón de la compañía, donde los asistentes pudieron comprender de primera mano cómo se articula la operativa que sostiene la actividad del grupo. La visita continuó al día siguiente en La Luz Autoport Terminal, una instalación puntera en logística ubicada en el Puerto de Las Palmas, que destaca por su capacidad tecnológica, eficiencia y visión de futuro.

Los representantes de Top Auto Club también tuvieron la oportunidad de recorrer diversos concesionarios de Domingo Alonso Group en Las Palmas de Gran Canaria, donde descubrieron soluciones avanzadas basadas en digitalización, experiencia de cliente e innovación aplicada en todos los puntos en el ámbito comercial de ventas como posventa. Estas herramientas, concebidas para ofrecer un servicio único y altamente personalizado, captaron la atención de los visitantes por su impacto real en la agilidad del negocio y la satisfacción del cliente.

Otro de los hitos de esta visita fue el centro logístico de Arinaga, donde el grupo opera el sistema automatizado de recambios AutoStore, basado en tecnología robótica. Esta instalación, única en Canarias y una de las pocas disponibles en el territorio nacional, constituye un ejemplo tangible de cómo la automatización y la innovación pueden transformar la eficiencia y la velocidad de respuesta en el sector posventa.

Para Oliver Alonso, Presidente & CEO de Domingo Alonso Group, esta visita representa un punto de encuentro estratégico para el sector: «recibir a Top Auto Club es un privilegio. Poder abrir nuestras puertas, compartir nuestro conocimiento y mostrar cómo trabajamos es un ejercicio de transparencia que nos fortalece a todos. Creemos firmemente que el crecimiento sostenible del sector sólo es posible cuando avanzamos juntos, aprendiendo unos de otros y elevando el nivel de la automoción en España.»

Por su parte, Marcelo Pérez, CEO Domingo Alonso Retail, subraya el valor humano y profesional del encuentro: «Formar parte de Top Auto Club supone un compromiso con la excelencia y la mejora continua. Ver cómo nuestros compañeros del sector se interesan por nuestros procesos y aportan sus propias experiencias es tremendamente enriquecedor. Este intercambio nos impulsa y refuerza nuestra convicción de que estamos en el camino correcto.»

La visita de Top Auto Club a Domingo Alonso Group reafirma que desde Canarias se están impulsando iniciativas, tecnologías y modelos operativos capaces de marcar tendencia en el resto del país y del sector. La combinación de talento, innovación y visión estratégica que caracteriza a Domingo Alonso Group consolida su papel como referente, y encuentros como este demuestran la fuerza de un ecosistema empresarial que no entiende de límites geográficos.

Domingo Alonso Group y Top Auto Club coinciden en que este tipo de conexiones son esenciales para construir el futuro de la automoción: colaborativo, tecnológico, sostenible y centrado en las personas.