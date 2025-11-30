La Geria, el Proyecto Suma de baloncesto inclusivo y Carla Suárez, entre los ganadores de los III Premios Endecan

Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:21 Compartir

Endesa acaba de fallar sus III Premios Endecan, una iniciativa que pretende reconocer los méritos y dar visibilidad a personas, empresas y a instituciones que con su labor y profesionalidad hayan destacado en ámbitos como la sostenibilidad, la biodiversidad, la investigación, el talento, el deporte, la cultura, la solidaridad o que hayan sido un ejemplo a la hora de conseguir objetivos como la igualdad y la superación.

En esta III edición de Endecan, un nombre que surge de la unión de Endesa y Canarias, se han valorado tres candidaturas por cada una de las ocho categorías, que son Sostenibilidad, Biodiversidad, Municipio Más Azul, Talento Científico, Solidaridad, Igualdad y Superación, Deporte y Cultura.

La gala de entrega de premios se celebrará el 10 de diciembre en el Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria

Los ganadores reciben este reconocimiento por su contribución a una Canarias más respetuosa con el medio ambiente, inclusiva, diversa y rica en valores como la solidaridad y la superación

Los ganadores han sido el Cabildo de Lanzarote por su conservación del paisaje La Geria, ejemplo de resiliencia y adaptación al cambio climático (Premio Endecan a la Sostenibilidad); las cabras y ovejas bombero del Cabildo de Gran Canaria, por su contribución a la conservación y protección de los montes isleños (Premio Endecan a la Biodiversidad); la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria, por sus numerosos proyectos en favor de las energías limpias y la depuración de aguas (Premio Endecan al Municipio Más Azul); la Unidad de Diálisis Peritoneal del Hospital Dr. Negrín, por mejorar la vida de miles pacientes y facilitarles el mejor tratamiento con la mayor humanidad (Premio Endecan al Talento Científico); el Ayuntamiento de Artenara, por su acogida a los niños migrantes y la contribución de estos a dar una nueva vida al pueblo (Premio Endecan a la Solidaridad); el Proyecto Suma de Baloncesto inclusivo del Club Baloncesto Gran Canaria, por ayudar a niños y jóvenes y a sus familias a través del deporte y el compañerismo (Premio Endecan a la Igualdad y Superación); Carla Suárez, por su trayectoria y logros durante su carrera (Premio Endecan al Deporte); y al Cabildo de La Palma, por la Bajada de la Virgen de las Nieves, por ser una rica herencia que combina arte, patrimonio, fe y tradición (Premio Endecan a la Cultura).

El jurado de esta edición de los Premios Endecan ha estado presidido por Juan María Moreno, director general de Gestión de Energía y Commodities de Endesa, y lo han integrado Javier Bolaños, periodista del periódico La Provincia, Leticia Díaz, presentadora y periodista en Atlántico Televisión; Carlos Medina, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de las islas orientales; Jesús Artemio González, decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Santa Cruz de Tenerife; Arancha Cuadrado, responsable de Media Planning en Endesa; Carlos Lafoz, director de Distribución de Endesa en Canarias; y Delia Jiménez, responsable de Comunicación de Endesa en Canarias.

En su votación, el jurado ha considerado que los elegidos en estos III Premios Endecan son merecedores de esta distinción por su innegable contribución al avance de Canarias hacia una sociedad más respetuosa con el medio ambiente, inclusiva y diversa, más desarrollada y que fomenta los valores del deporte y la cultura.

Cabildo de Lanzarote, por el Paisaje La Geria

Ampliar

Por ser un ejemplo de sostenibilidad agrícola y de adaptación al cambio climático en un paisaje único en el mundo que es también un recuerdo a la sabiduría de generaciones de agricultores lanzaroteños que supieron transformar la dura naturaleza creada por un volcán para conseguir el que es hoy uno de los productos más emblemáticos de Canarias, los inigualables vinos de Lanzarote.

Cabras y ovejas bombero

Ampliar

Mediante esta iniciativa, el Cabildo de Gran Canaria remunera a pastores y pastoras por sus servicios de prevención de incendios forestales, que consisten en que estos mueven sus rebaños para que los animales pasten por zonas previamente delimitadas por técnicos insulares eliminando el exceso de hojas, saneando el campo y reduciendo la biomasa, que es la que al arder ayuda a propagar el fuego en caso de incendio. Así se fomenta la conservación y uso de los ecosistemas desde la corresponsabilidad público-privada, generando además nuevas oportunidades de desarrollo rural, fomentando que se mantengan las actividades económicas tradicionales como el pastoreo.

Mancomunidad del Sureste

Ampliar

Integrada por los municipios de Ingenio, Agüimes y Santa Lucía de Tirajana, se creó en1990 para revertir una situación que les colocaba a lo largo de la historia como una zona económicamente deprimida debido en gran parte a unas condiciones meteorológicas caracterizadas por la escasez de agua, alta insolación y fuertes vientos. Sin embargo, fueron precisamente estos elementos que tenían en contra los que, con apuestas decididas y proyectos innovadores, los que transformaron la zona en una oportunidad para la sostenibilidad mediante la desalación y depuración de aguas de forma circular impulsada por energías limpias que nacen, precisamente, de la insolación y los fuertes vientos de la zona.

Unidad de Diálisis Peritoneal del Hospital Dr. Negrín

Ampliar

Ha convertido la implantación de catéteres en mucho más que un procedimiento técnico: en una oportunidad de esperanza. Con manos expertas y atención humana, el equipo ha logrado que cada paciente reciba un tratamiento seguro, digno y cercano. Su labor no solo mejora la calidad de vida de quienes dependen de la hemodiálisis, sino que también refleja un compromiso profundo con la innovación y la cercanía en la medicina.

Ayuntamiento de Artenara: inclusión niños migrantes

Ampliar

Desde su llegada, los menores migrantes acogidos en este municipio han dado una nueva vida a este entorno rural de Gran Canaria. No solo sus calles y plazas se han llenado de risas y juegos, sino que el colegio ha pasado de estar a punto de cerrar por falta de alumnos, a haberse consolidado con un alumnado estable. Los menores han traído consigo historias, vivencias y recuerdos que se están imprimiendo ahora a los habitantes, y viceversa, consiguiendo entre todos que estos niños hayan encontrado un lugar en el que vivir una infancia feliz, alejada de las amenazas que un día les hicieron dejar atrás su tierra, mientras el pueblo recupera la vitalidad de la juventud.

Proyecto Suma

Ampliar

El Proyecto Suma nació en 2019 como una iniciativa pionera del Club Baloncesto Gran Canaria con un objetivo claro: utilizar el baloncesto como herramienta de inclusión y desarrollo integral para niños y jóvenes con discapacidad. Lo que comenzó como un sueño compartido entre el Club y asociaciones como Down Las Palmas, Somos TEA y el AMPA del CEIP Las Tederas en Gran Canaria se ha convertido en la actualidad en una de las secciones más populares y destacadas de la entidad deportiva.

Carla Suárez

Ampliar

¿Cuánto trabajo hace falta para colocarse entre las mejores tenistas del mundo, cuánto esfuerzo es necesario, cuántos sacrificios y cuánta dedicación hay que entregar para triunfar en el deporte de élite? A todas estas preguntas puede responder Carla Suárez, la única tenista canaria que ha sido capaz no solo de ganarse un hueco entre los mejores deportistas de España y del mundo de los últimos años, sino también capaz de cosechar innumerables victorias contra rivales de la talla de Venus Williams. Llegó a ser la número seis del mundo en 2016, siendo la primera española en entrar en el top 10 del mundo después de Arantxa Sánchez Vicario y Conchita Martínez.

Cabildo de La Palma, por la Bajada de la Virgen

Ampliar

Es la principal manifestación festiva y religiosa de La Palma, una tradición lustral que reúne a toda la comunidad de la isla y a visitantes en un acto colectivamente vivido que combina fe, patrimonio y una riquísima cultura popular cuidada con esmero, rasgo típico de los habitantes de La Palma. Lejos de perderse, esta rica herencia cultural está más viva que nunca, adaptándose a los nuevos tiempos pero asombrando y emocionando como siempre a residentes y foráneos.