Fred. Olsen Express y ASINCA firman un convenio para impulsar el consumo de productos elaborados en Canarias en sus barcos El acuerdo refuerza la presencia del sello «Elaborado en Canarias» en los buques y canales de comunicación de la naviera

Martes, 9 de diciembre 2025, 14:11

La Asociación Industrial de Canarias (ASINCA) y Fred. Olsen Express han formalizado un convenio de colaboración destinado a reforzar la promoción de los productos elaborados en Canarias dentro de la flota de la naviera. El acuerdo contempla una mayor visibilidad del sello «Elaborado en Canarias» en los distintos canales, espacios comerciales y soportes de comunicación de la compañía marítima.

La firma del convenio tuvo lugar esta mañana en la sede de ASINCA, con la participación de su presidente regional, Virgilio Correa Suárez, y Marina González Jansá, jefa de Comunicación y Marketing de Fred. Olsen Express. Ambas entidades destacaron la importancia de esta alianza para seguir impulsando la industria del archipiélago y fomentar modelos de consumo sostenibles, responsables y vinculados a la proximidad.

Fred. Olsen Express incorpora desde hace años productos locales, de kilómetro cero y una amplia selección de oferta fresca en sus servicios a bordo. Con este nuevo marco de cooperación, la naviera ampliará la presencia del sello «Elaborado en Canarias» en materiales informativos, espacios comerciales y otros soportes dirigidos a los pasajeros.

Por su parte, ASINCA—entidad responsable de la marca «Elaborado en Canarias»—subraya que este acuerdo representa una oportunidad estratégica para incrementar la promoción y el reconocimiento del producto industrial canario, contribuyendo a poner en valor la variedad, calidad e innovación del tejido productivo del archipiélago.

Ambas organizaciones coinciden en que esta colaboración fortalecerá la visibilidad de los productos Elaborados en Canarias entre residentes y turistas, reforzando el compromiso común con el desarrollo económico de Canarias y la divulgación de su industria.

