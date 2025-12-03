VI Foro Telecos Canarias: El Futuro Conectado de la Tecnología y la Innovación Profesionales, empresas y administración se unieron por un desarrollo tecnológico más digital, impulsando la innovación, la inteligencia artificial y la ciberseguridad

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 15:02 Compartir

Los mejores profesionales de las telecomunicaciones de España se reunieron en Gran Canaria para debatir sobre el futuro de los avances tecnológicos, la inteligencia artificial (IA), la ciberseguridad y la innovación, en la VI edición del Foro Telecos Canarias, organizada por ACITICS y COITTCAN, con la colaboración institucional del Cabildo de Gran Canaria, cuyo respaldo fue clave para la celebración de esta edición. Este encuentro se ha consolidado como un espacio estratégico de referencia en el Archipiélago, destinado a analizar los cambios que transforman el sector, fomentar la colaboración profesional y proyectar el desarrollo tecnológico hacia el futuro.

La jornada se estructuró en tres grandes paneles de debate que permitieron un análisis profundo del sector. El primero abordó la Inteligencia Artificial como motor de cambio, explorando cómo esta tecnología transforma la gestión de infraestructuras, desde centros de datos hasta servicios en la nube, optimizando recursos, automatizando procesos y reforzando la seguridad de los sistemas. El segundo panel se centró en Innovación tecnológica y transformación de servicios, destacando cómo la convergencia de tecnologías emergentes con la IA permite ofrecer servicios más eficientes, flexibles y confiables, fortaleciendo la competitividad de empresas e instituciones. Finalmente, el tercer panel exploró los retos de la ciberseguridad en un entorno digital interconectado, donde los especialistas subrayaron la necesidad de desarrollar estrategias resilientes para afrontar amenazas cada vez más sofisticadas derivadas del uso de inteligencia artificial y nuevas tecnologías.

La VI edición del Foro Telecos Canarias reafirma que la colaboración entre profesionales, empresas y administraciones es esencial para afrontar los desafíos que plantea la rápida evolución tecnológica. La combinación de experiencia, conocimiento técnico, innovación y visión estratégica permite proyectar un futuro digital sólido, seguro y competitivo, consolidando a Canarias como un referente en telecomunicaciones y tecnologías de la información en España y a nivel internacional.

El foro contó con la participación de quince ponentes de reconocido prestigio, así como con la presencia de empresas punteras del sector, entre las que destacaron Motorola, Grupo Velorcios, Fortinet, Cajasiete, Extreme Networks, Allied Telesis, Sodetegc, ITC Canarias, ACIISI y Atlantis Technology. Su implicación reafirma la capacidad del encuentro para articular un ecosistema TIC sólido y conectado, donde la industria y la administración se alinean para promover un desarrollo tecnológico estratégico, sostenible y de valor para la sociedad.

Los debates pusieron de relieve que la inteligencia artificial está transformando el concepto mismo de innovación, generando nuevas oportunidades en sectores como la salud, la educación, la movilidad y la gestión urbana. Al mismo tiempo, se destacó la necesidad de una integración ética y responsable de estas tecnologías, promoviendo un desarrollo inclusivo y sostenible que beneficie a toda la sociedad. Los expertos coincidieron en que la digitalización y la innovación no son fines en sí mismos, sino herramientas estratégicas para mejorar la calidad de vida, aumentar la productividad y consolidar la resiliencia de empresas, instituciones y ciudadanos frente a los desafíos tecnológicos del presente y del futuro.

Premios ACITICS 2025

El VI Foro Telecos Canarias también sirvió como marco para la entrega de los Premios ACITICS 2025, en los que se reconoció la Mejor Iniciativa Pública, la Promoción de Vocaciones Tecnológicas, la Empresa Innovadora, el Mejor Expediente Académico y el Ingeniero del Año. Estos galardones ponen en valor el talento, la dedicación y la capacidad de innovación de los profesionales del sector, así como la importancia de fortalecer el ecosistema TIC y la educación tecnológica en Canarias.