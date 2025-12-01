Ciberseguridad 360 se consolida como el evento de referencia de ciberseguridad empresarial en Canarias

La Asociación Empresarial de El Sebadal (AEDAL) vuelve a situar a Canarias en el mapa nacional de la seguridad digital con una nueva edición de «Ciberseguridad 360», la jornada tecnológica que se ha convertido en una cita imprescindible para empresas, profesionales y organizaciones comprometidas con la protección de sus activos digitales. El encuentro se celebrará el miércoles 3 de diciembre, de 10:00 a 14:00 horas, en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, en Las Palmas de Gran Canaria.

Este evento, que cuenta con la financiación del Cabildo de Gran Canaria en un 89,69 %, busca dar respuesta al creciente desafío que representan los ciberataques, la sofisticación de la ciberdelincuencia y la necesidad de estructuras digitales cada vez más robustas y resilientes.

Un análisis 360º del ecosistema de la ciberseguridad

La jornada reunirá a reconocidos especialistas, empresas tecnológicas y profesionales del sector para ofrecer una visión completa y actualizada de los retos, tendencias y soluciones que marcan la agenda de la ciberseguridad en 2025. El programa girará en torno a cuatro ejes estratégicos:

• Cibercriminalidad y amenazas emergentes

El evento profundizará en los métodos más recientes empleados por los ciberdelincuentes y en el incremento de ataques orientados al robo de datos, el secuestro de sistemas y la interrupción de la actividad empresarial. Se abordarán casos reales y se analizarán nuevas amenazas vinculadas a la inteligencia artificial, el fraude digital y la evolución del ransomware.

• Soluciones de ciberseguridad y su aplicación: el impacto de la directiva NIS2

La jornada abordará también las principales soluciones y prácticas actuales en materia de ciberseguridad, poniendo el foco en cómo las organizaciones pueden reforzar su protección frente a riesgos digitales cada vez más sofisticados. En este marco, se destacará la importancia de la Directiva NIS2, la nueva normativa europea que establece estándares más exigentes de seguridad y gestión del riesgo. Los expertos analizarán su impacto en el tejido empresarial y cómo esta regulación está impulsando una mayor cultura de prevención y resiliencia en todo tipo de organizaciones.

• Infraestructuras seguras y resilientes

Se presentarán enfoques y tecnologías clave para reforzar las infraestructuras digitales ante incidentes, desde arquitecturas Zero Trust hasta mecanismos avanzados de continuidad de negocio. Los expertos mostrarán cómo reducir la vulnerabilidad de los sistemas y garantizar su operatividad frente a ataques cada vez más complejos.

• Profesionales del Futuro

El encuentro también dedicará espacio a la formación y el desarrollo del talento, destacando la creciente demanda de perfiles especializados en ciberseguridad y las oportunidades profesionales que se abren en este ámbito en Canarias.

Un punto de encuentro para el tejido empresarial

«Ciberseguridad 360» se ha consolidado con los años como un espacio de intercambio de conocimiento y networking donde empresas, profesionales y estudiantes pueden dialogar, compartir experiencias y adquirir una visión actualizada de las mejores prácticas en protección digital.

El objetivo es claro: ofrecer herramientas para que las organizaciones puedan anticiparse a los riesgos, proteger su información y fortalecer su competitividad en un entorno digital donde la ciberseguridad ya no es opcional, sino un elemento estratégico para la supervivencia empresarial.

Invitación a participar

AEDAL invita a todas las empresas, profesionales, estudiantes y personas interesadas en la seguridad tecnológica a participar en esta nueva edición de Ciberseguridad 360.

La asistencia es gratuita y puede realizarse la inscripción en www.elsebadal.com , y el evento promete convertirse nuevamente en un punto de encuentro clave para quienes buscan elevar su nivel de protección y prepararse ante los desafíos digitales actuales.

Fecha: Miércoles, 3 de diciembre. Horario: 10:00 – 14:00 h. Lugar: Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, Las Palmas de Gran Canaria

Esta jornada cuenta con la financiación del Cabildo de Gran Canaria en un 89,69 %, reafirmando su apuesta por la innovación, la transformación digital y el fortalecimiento de la ciberseguridad en el tejido empresarial de la isla.