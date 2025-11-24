Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 24 de noviembre de 2025
Este año, Las Ramblas no celebra la Navidad, celebra la conciencia

Este año, Las Ramblas no celebra la Navidad, celebra la conciencia

El espíritu navideño ha llegado a Las Ramblas con una profunda propuesta social y un mensaje que va a resonar en todos los hogares: «Más amor, más tiempo, más hogar.»

Lunes, 24 de noviembre 2025, 07:05

Con esta campaña, Las Ramblas pretende transformar la tradicional ilusión de las fiestas en un potente acto de reflexión colectiva. El objetivo es claro: no solo encender miles de luces, sino también activar la esperanza y la empatía en la sociedad.

Con la presentación de su nuevo spot navideño, «Carta de Lucía a los Reyes Magos», buscan que el mensaje cale entre el público y que todos disfrutemos de unas fiestas más conscientes. Si la Navidad es el lugar de encuentro, este año queremos encontrarnos con lo que de verdad importa.

El acto central de esta campaña, el encendido de luces, tendrá lugar el próximo 28 de Noviembre a las 20:00 en la Plaza Central, y se anuncia como un momento cargado de simbolismo para dar la bienvenida a la Navidad.

Agenda de un Encendido con Alma: 28 de Noviembre

17:30: La jornada comenzará con un Taller Infantil gratuito en el Parque Infantil, diseñado para los más pequeños.

● 20:00: El Gran Encendido en la Plaza Central. Este es el momento cumbre en el que se activará el mensaje navideño del centro.

● 20:15: Música Navideña en Directo y muy buen ambiente para disfrutar en familia y con amigos.

Las Ramblas da así la bienvenida a la Navidad con un evento que, más allá del brillo, invita a la refl exión y con un spot, del que ya se puede disfrutar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropello en Juan Manuel Durán deja dos personas afectadas en Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 El Supremo resuelve la polémica por Carlos Baute: solo puede haber conciertos de carnaval tras las galas
  3. 3 A juicio por llevarse 100.000 euros de la comunidad de vecinos de los Apartamentos Australia en Playa del Inglés
  4. 4 La Aemet apaga los avisos y Canarias se prepara para el pico de calor por unas horas
  5. 5 Dávila: «Los aparcamientos de toda la vida volverán al Barranquillo Don Zoilo»
  6. 6 La inflación y el pago por adelantado marcan las comidas de navidad este año en Canarias
  7. 7 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja con problemas de fertilidad
  8. 8 Obras Públicas reanuda este lunes las obras del soterramiento en Belén María
  9. 9 Muere un motorista tras tras perder el control y colisionar con un coche estacionado en Gáldar
  10. 10 «Ya hay niñas de 13 y 14 años en Viogén»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Este año, Las Ramblas no celebra la Navidad, celebra la conciencia