Este año, Las Ramblas no celebra la Navidad, celebra la conciencia El espíritu navideño ha llegado a Las Ramblas con una profunda propuesta social y un mensaje que va a resonar en todos los hogares: «Más amor, más tiempo, más hogar.»

Lunes, 24 de noviembre 2025, 07:05 Compartir

Con esta campaña, Las Ramblas pretende transformar la tradicional ilusión de las fiestas en un potente acto de reflexión colectiva. El objetivo es claro: no solo encender miles de luces, sino también activar la esperanza y la empatía en la sociedad.

Con la presentación de su nuevo spot navideño, «Carta de Lucía a los Reyes Magos», buscan que el mensaje cale entre el público y que todos disfrutemos de unas fiestas más conscientes. Si la Navidad es el lugar de encuentro, este año queremos encontrarnos con lo que de verdad importa.

El acto central de esta campaña, el encendido de luces, tendrá lugar el próximo 28 de Noviembre a las 20:00 en la Plaza Central, y se anuncia como un momento cargado de simbolismo para dar la bienvenida a la Navidad.

Agenda de un Encendido con Alma: 28 de Noviembre

● 17:30: La jornada comenzará con un Taller Infantil gratuito en el Parque Infantil, diseñado para los más pequeños.

● 20:00: El Gran Encendido en la Plaza Central. Este es el momento cumbre en el que se activará el mensaje navideño del centro.

● 20:15: Música Navideña en Directo y muy buen ambiente para disfrutar en familia y con amigos.

Las Ramblas da así la bienvenida a la Navidad con un evento que, más allá del brillo, invita a la refl exión y con un spot, del que ya se puede disfrutar.

Temas

Navidad

Amor

Hogar