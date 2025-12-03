III Jornada de Empresas de Inserción de Canarias Un encuentro que, bajo el lema «Conexiones que transforman vidas», ha superado todas nuestras expectativas

El pasado 6 de noviembre, Gran Canaria se convirtió en el epicentro de la economía social canaria al acoger la III Jornada de Empresas de Inserción de Canarias, un encuentro que, bajo el lema «Conexiones que transforman vidas», ha superado todas nuestras expectativas, comenta Doña María Eugenia de León Burgos, presidenta de Adeican.

Desde la Asociación de Empresas de Inserción de Canarias, cerramos este evento con un balance profundamente positivo y renovadas energías para seguir impulsando nuestra labor social.

La jornada, que contó con la financiación del Cabildo de Gran Canaria y la participación del Consejero de Empleo y Desarrollo Local, Don Juan Diaz, el director de empleo del Cabildo de Gran Canaria, Don Emiliano Santana, la Directora General de Economía Social del Gobierno de España, Doña Aicha Belassir, entre otras personas representantes de la administración, y profesionales de las propias empresas de inserción, de servicios sociales, etc., ha tenido como objetivo principal visibilizar la eficacia de las empresas de inserción como una herramienta clave para construir una Canarias más inclusiva y con oportunidades reales para personas en riesgo de exclusión social, sobre todo para aquellas entidades sociales que están pensando en constituir una empresa de inserción.

Nos encontramos en un momento crucial. Las empresas de inserción en Canarias no son solo un modelo de negocio, sino un motor de cambio social. Actualmente, contamos con 17 empresas de inserción asociadas a ADEICAN que apuestan firmemente por la inclusión y la igualdad de oportunidades. Estas entidades demuestran día a día que es posible conjugar la rentabilidad económica con un propósito social profundo.

Sin embargo, el camino no está exento de retos. La jornada ha permitido poner sobre la mesa la necesidad de:

- Tejer alianzas más sólidas entre el sector público y privado para garantizar la sostenibilidad y el crecimiento de estos proyectos.

- Mejorar la financiación y el marco normativo que rige nuestra actividad, asegurando un acompañamiento adecuado para las personas que inician su itinerario de inserción.

- Promover los contratos reservados para poder aumentar las posibilidades de promover el empleo entre las personas que se encuentran en situación de exclusión social.

- Dar mayor visibilidad a los éxitos y el impacto real de nuestro trabajo, para que la sociedad canaria y sus instituciones comprendan la magnitud de la transformación que generamos en las vidas de las personas.

El futuro se construye sumando esfuerzos

En palabras de la presidenta de ADEICAN, desde la asociación, reafirman su compromiso de seguir trabajando incansablemente para que la inserción laboral sea una realidad accesible para todas las personas, demostrando que otra economía es posible: una economía con alma que no deja a nadie atrás.