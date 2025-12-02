Binter inaugura sus vuelos a Sevilla con una celebración a bordo llena de folclore canario Los Sabandeños y Los Gofiones sorprendieron a los pasajeros en el estreno de la ruta, en un vuelo que también incluyó regalos y detalles especiales de la aerolínea

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 2 de diciembre 2025, 19:11

Binter celebró la inauguración de sus nuevos vuelos que conectan los aeropuertos de Tenerife Norte y Gran Canaria, respectivamente, con Sevilla con una sorpresa muy especial a bordo. Integrantes de Los Sabandeños y Los Gofiones acompañaron a los pasajeros, ofreciendo un ambiente festivo y una muestra del folclore canario.

Además, la aerolínea quiso festejar de una forma especial esta fecha y obsequió a todos los viajeros con un portaplátanos lleno de golosinas y una galleta con forma de traje de flamenca, diseño que inspiró el delantal que lucieron las tripulantes de cabina a la hora de servir el aperitivo a bordo.

