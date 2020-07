Barceló Hotel Group confirma la reapertura del 60% de sus hoteles en Canarias para este verano

Barceló Hotel Group continúa con la reapertura escalonada de sus hoteles en el archipiélago canario. El 15 de junio volvieron a la actividad el Occidental Santa Cruz Contemporáneo en Tenerife y el Occidental Las Palmas en Gran Canaria. El 23 de junio, el Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel, el hotel más emblemático de Las Palmas de Gran Canaria, reabría de nuevo sus puertas con la visita de SS.MM. los Reyes de España para inaugurar una placa conmemorativa de la reapertura del hotel, tras el ambicioso proyecto de rehabilitación realizado por Barceló Hotel Group. A partir de hoy, 1 de julio, la cadena hotelera tiene previsto la reapertura de 7 de sus hoteles más emblemáticos en las islas como el Barceló Castillo Beach Resort y el Occidental Jandía Playa, en Fuerteventura; y el Barceló Santiago y el Royal Hideaway Corales Resort, en Tenerife. En Lanzarote, Barceló Hotel Group abrirá el Occidental Lanzarote Playa el 7 de julio y el Barceló Teguise Beach – Adults only el 15 de julio, fecha en la que también tiene previsto reabrir el Barceló Corralejo Bay – Adults only de Fuerteventura. Con estas aperturas, Barceló Hotel Group confirma que de momento tendrá abiertos este verano 10 hoteles de los 16 establecimientos que gestiona en el archipiélago canario (6 en Fuerteventura, 4 en Tenerife, 3 en Gran Canaria y 3 en Lanzarote) y 5.480 habitaciones. En función de cómo se vaya comportando la demanda, y de cómo responda el turismo internacional se eliminen todas las restricciones de movilidad, y se recupere la conectividad área con el archipiélago, la cadena valorará la reapertura del resto de hoteles en las islas.

We Care About You

Barceló Hotel Group lanza We Care About You, un plan de medidas post-Covid para reforzar la protección de sus clientes mediante protocolos de seguridad, salud e higiene en las reaperturas de sus hoteles. Un plan que incluye un innovador servicio de telemedicina gratuito, en colaboración con el broker AON, para que sus clientes puedan disfrutar de su estancia con total tranquilidad. Una prioridad para Barceló Hotel Group en sus casi 90 años de historia.