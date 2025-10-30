Apple mejora un 19,5% el beneficio al cierre de su año fiscal tras un último trimestre récord Presenta la mejor cara de las 'big tech', con Meta reduciendo sus ganancias al errar en sus provisiones multimillonarias sobre la nueva ley fiscal de Trump

R. C. Madrid Jueves, 30 de octubre 2025, 22:26 | Actualizado 22:34h.

Cara y cruz entre las 'big tech' de Estados Unidos. La mejor versión la protagoniza Apple, que logró un beneficio neto de 112.010 millones de dólares (96.287 millones de euros) al cierre de su año fiscal, que finalizó el pasado septiembre. Esta abultada cifra supone una mejora anual del 19,5% y pone fin a dos ejercicios consecutivos en los que sus ganancias habían evolucionado a la baja, después de lograr una cifra récord de ventas en el último trimestre. Precisamente ese descenso en los resultados es lo que vive ahora el no menos gigantesco Meta, que en este caso protagoniza la versión negativa al caer un 83% su beneficio trimestral, aunque lastrado sobre todo por errar en sus provisiones multimillonarias sobre los efectos de la nueva ley impositiva de Donald Trump para las grandes empresas de EE UU.

En su año fiscal, la ventas de Apple aumentaron un 6,4% interanual hasta los 416.161 millones de dólares (357.745 millones de euros), con un crecimiento del 4,1% de la comercialización de productos hasta los 307.003 millones de dólares (263.909 millones de euros). A su vez, los servicios comerciales prestados por el gigante tecnológico norteamericano reportaron ingresos de 109.158 millones de dólares (93.936 millones de euros), un 13,5% más.

En concreto, en todo el ejercicio las ventas del iPhone sumaron 209.586 millones de dólares (180.167 millones de euros), un 4,2% más; y las del iPad alcanzaron los 28.023 millones de dólares (24.089 millones de euros), un 5% más. Por su parte, señala Europa Press, los ingresos procedentes de la venta de Mac sumaron 33.708 millones de dólares (28.976 millones de euros), un 12,4% más, pero las ventas de accesorios disminuyeron un 3,6%, hasta los 35.686 millones de dólares (30.677 millones de euros).

Por áreas geográficas, las ventas de Apple en América aumentaron en el año un 6,7% hasta los 178.353 millones de dólares (153.318 millones de euros), subieron también un 9,6% en Europa hasta 111.032 millones de dólares (95.446 millones de euros) y lo hicieron otro 14,6% en Japón, hasta 28.703 millones de dólares (24.674 millones de euros). Por el contrario, bajaron un 3,8% anual en China, hasta 64.377 millones de dólares (55.340 millones de euros).

Casi 27.500 millones en un solo trimestre

Entre julio y septiembre, cuarto trimestre fiscal para la compañía de la manzana, Apple se anotó un beneficio neto de 27.466 millones de dólares (23.611 millones de euros), mejorando así en un 86,4% el resultado contabilizado un año antes después de alcanzar una facturación récord en el trimestre de 102.466 millones de dólares (88.083 millones de euros), un 7,9% más.

En el último trimestre de su ejercicio fiscal, las ventas del iPhone alcanzaron los 49.025 millones de dólares (42.143 millones de euros), un 6% más, mientras que las de Mac crecieron un 12,7% hasta 8.726 millones de dólares (7.501 millones de euros). De su lado, los ingresos procedentes del iPad se mantuvieron estables en 6.952 millones de dólares (5.976 millones de euros) y los del negocio de accesorios sumaron 9.013 millones de dólares (7.748 millones de euros), un 0,3% menos.

«Apple se enorgullece de anunciar ingresos récord de 102.500 millones de dólares en el trimestre de septiembre, incluyendo un récord de ingresos para el iPhone y un récord histórico para Servicios», declaró este jueves Tim Cook, consejero delegado de Apple, recordando que la compañía lanzó en septiembre la nueva gama de iPhone, incluyendo el iPhone 17, el iPhone 17 Pro, el Pro Max, y el iPhone Air.

«Los resultados del trimestre de septiembre culminaron un año fiscal récord, con ingresos que alcanzaron los 416.000 millones de dólares, así como un crecimiento de dos dígitos en las ganancias por acción», afirmó en la misma línea Kevan Parekh, director financiero de la compañía. Y añadió que la base instalada de dispositivos activos también alcanzó un nuevo máximo histórico en todas las categorías de productos y segmentos geográficos.

Éxito anticipado de los bonos de Meta

De otro lado, Meta, la compañía propietaria de Facebook, WhatsApp e Instagram, tiene más que garantizado el éxito de su próxima emisión de bonos por valor de 30.000 millones de dólares (25.930 millones de euros), destinada a financiar sus inversiones en inteligencia artificial (IA). Según Bloomberg, la oferta ha recibido suscriptores por un importe récord de 125.000 millones de dólares (108.069 millones de euros), esto es, más de cuatro veces la suma que se quiere lanzar al mercado.

De confirmarse finalmente esas cantidades, la emisión de Meta superaría la demanda de 120.000 millones de dólares (103.747 millones de euros) que se alcanzó por los bonos de CVS Health emitidos en 2018, valorados en 40.000 millones de dólares (34.582 millones de euros) y considerada hasta ahora el mayor triunfo en una operación de estas características.

No obstante, este mismo jueves Meta había informado de que obtuvo un beneficio neto de 2.709 millones de dólares (2.342 millones de euros) en el tercer trimestre, un 83% menos que lo contabilizado en el mismo periodo del ejercicio anterior. El resultado se vio afectado por una provisión de 15.930 millones de dólares (13.772 millones de euros) derivada de la implementación de la denominada ley 'One Big Beautiful Bill' del presidente Donald Trump, con la que espera reducir sus pagos de impuestos en efectivo tanto en lo que resta de 2025 como en los próximos ejercicios.

Entre julio y septiembre de 2025, los ingresos del emporio digital fundado por Mark Zuckerberg alcanzaron los 51.242 millones de dólares (44.302 millones de euros), un 26% más que en el mismo tramo del año pasado, mientras que sus gastos aumentaron un 32%, hasta los 30.707 millones de dólares (26.548 millones de euros). En el acumulado anual, los beneficios disminuyeron un 9,2%, hasta los 37.690 millones de dólares (32.585 millones de euros), y los ingresos subieron 21,5%, con 141.073 millones de dólares (121.965 millones de euros).