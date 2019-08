Anfi Tauro Golf se consolida en el top 25 de los campos de España

Una web que recibe casi medio millón de visitas mensuales y que analiza todos los campos europeos. A su vez, ATG se ha convertido a base de «trabajo y esfuerzo» en uno de los referentes de golf en Canarias, al ocupar la segunda posición en el ránking con una puntuación de 8.3 puntos, tan solo superado por el Abama Golf Resort (8.6 puntos). Su proximidad al mar y su recorrido único constituyen los principales atractivos de Anfi Tauro, a lo que se une «la calidad de sus greenes y un servicio de primera». Todo ello aderezado con un diseño exclusivo, que hacen de este campo una «auténtica joya del golf» en Europa. «Siempre hay margen de mejora para seguir creciendo» señalan desde Anfi Tauro, para añadir que «la constancia y muchas dosis de trabajo son claves». Diferentes portales on line de turismo, recomiendan, de forma independiente, este campo y le dan una alta puntuación lo que «supone un preciado reconocimiento». No obstante, desde Anfi Tauro destacan que «nuestra actual posición no es estanca. Queremos subir en el ranking y que el jugador se lleva una experiencia inolvidable». Este nuevo galardón «se basa en el compromiso y el esfuerzo, y no es casualidad. Es fruto de calidad de las infraestructuras y del servicio ofertado. Reconocimiento que ya venían dándonos los jugadores desde hace ya una década» continúa el comunicado. El perfil del cliente es de corte internacional, sobre todo turistas procedentes del mercado británico, escandinavo y germano, aunque el jugador español también cuenta con un peso específico.