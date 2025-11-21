Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 22 de noviembre de 2025
Bruselas mantiene bajo vigilancia los contratos de Huawei con los Estados miembro EFE

La amenaza de veto a Huawei pone en jaque a España con más de 4,2 millones de euros en contratos públicos

Los tentáculos del fabricante chino se extienden por todos los niveles de la Administración, según ha comprobado este periódico tras analizar la oleada de contratos públicos desde 2019

José A. González

José A. González

Viernes, 21 de noviembre 2025, 23:39

Los routers que conectan las sedes gubernamentales, los nodos que mantienen en marcha la señal ferroviaria, los sistemas de almacenamiento que guardan los contenidos de ... los medios públicos o los datos de la Seguridad Social, las plataformas que gestionan redes provinciales y municipales: en todas ellas, Huawei está ahí. La Administración española depende de la tecnología del gigante chino desde hace más de una década.

Este contenido es exclusivo para registrados

