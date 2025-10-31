Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Instalaciones de un centro logístico de Amazon en España. EFE

Amazon plantea un ERE para despedir 1.200 trabajadores en España

El recorte de la multinacional, que esta semana anunció 14.000 salidas a nivel mundial, afectará a la plantilla de Amazon Digital y Amazon Service, cuyas oficinas se ubican en Madrid y Barcelona

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:22

Comenta

Amazon anunció 14.000 despidos esta semana a nivel mundial y ahora el recorte se empieza a concretar por países. En España se ha puesto ... en marcha un proceso de despido colectivo (ERE) que afectará a unas 1.200 personas, según adelantó Europa Press y ha confirmado este periódico de fuentes conocedoras del proceso. Las salidas afectarán a la plantilla de Amazon Digital Spain y Amazon Spain Service, cuyas oficinas se ubican en Madrid y Barcelona.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una menor a su cuidadora: «¿Quién es él? No es nadie, profe, solo me usa para follar»
  2. 2 Investigan el hallazgo de un cadáver en la Avenida Marítima
  3. 3 Seis de los ocho consejeros de NC en el Cabildo destituyen a Teodoro Sosa como portavoz
  4. 4 Ya es oficial: la suciedad en Las Palmas de Gran Canaria es un «grave riesgo» para los vecinos
  5. 5 Detenido en Telde por presuntamente abusar sexualmente de dos pacientes en su consulta médica
  6. 6 Operación Íncubo: Yino se jactaba del dinero y la protección de sus clientes
  7. 7 Agaete registra un terremoto de magnitud 2,9 muy sentido por la población: «Creí que se caía la casa»
  8. 8 Canarias se prepara para el fin de semana y la Aemet confirma la tendencia «en ascenso»
  9. 9 Estany: «Los propietarios de apartamentos quieren vivir en un hotel sin pagar los servicios de un hotel»
  10. 10 Estos son los barrios más afectados por los rebosos de basura en los contenedores

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Amazon plantea un ERE para despedir 1.200 trabajadores en España

Amazon plantea un ERE para despedir 1.200 trabajadores en España