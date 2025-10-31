SPAR Gran Canaria inscribe su central de compras en el registro nacional de huella de carbono La empresa constata así su compromiso con la isla y se compromete a tomar medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero producidas directa o indirectamente por su actividad

SPAR Gran Canaria ha recibido la resolución favorable de la Oficina Española del Cambio Climático sobre su solicitud para inscribir a la central de compras en el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La cadena de supermercados presentó en diciembre de 2024 ante este organismo el cálculo de la huella de carbono correspondiente al ejercicio anterior de su central de compras, que incluye las actividades de distribución y servicios de abastecimiento a los supermercados socios desarrolladas en sus dos sedes situadas en Telde y Las Palmas de Gran Canaria.

El cálculo contempla tanto las emisiones directas de gases de efecto invernadero como las indirectas, que son las asociadas a la generación eléctrica adquirida y consumida por la organización.

La inscripción en este registro de la central de compras de SPAR Gran Canaria supone un nuevo paso en el compromiso de la empresa con la isla, sus habitantes y su medio ambiente, así como su voluntad de tomar medidas que sirvan para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de su actividad y el impacto ambiental de la misma.

Sobre SPAR Gran Canaria

SPAR Gran Canaria es la única cadena de supermercados de capital 100% canario presente en los 21 municipios de la isla. En un total de 201 establecimientos y a través de su canal de venta online, SPAR Gran Canaria ofrece productos frescos locales de máxima calidad. La cadena se mantiene como líder en ventas en la categoría de frutas y verduras y como empresa de alimentación de referencia tanto por su servicio cercano, como por su calidad y trato personalizado