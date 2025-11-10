SPAR Bandama reabre sus puertas tras una remodelación completa de sus instalaciones SPAR Gran Canaria avanza en la modernización de su red de tiendas para ofrecer el mejor servicio a sus clientes

Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:03 Compartir

El grupo SPAR Gran Canaria ha reabierto su supermercado SPAR Bandama, situado en el municipio de Santa Brígida, tras una reforma de sus instalaciones. La actuación, con una duración de poco más de un mes, ha permitido la completa renovación del establecimiento, en línea con el compromiso de la cadena por seguir mejorando la experiencia de compra de sus clientes.

La reestructuración posibilitó la sustitución de la antigua central de frío por una nueva con maquinaria con CO2, así como la ampliación de surtido refrigerado y las secciones de panadería y repostería. Además, se ha incluido una nueva sección de comidas preparadas de libre servicio para que los consumidores puedan disfrutar de opciones rápidas, frescas y listas para llevar.

Ampliar El equipo de SPAR Bandama en la reapertura de la tienda. C7

La reapertura de la tienda, que pasa a estar gestionada por el grupo Supermercados Bandama, socios del grupo SPAR Gran Canaria, también ha generado nuevos puestos de trabajo, aumentando la plantilla para continuar ofreciendo un servicio de calidad y cercano.

Para celebrar la mejora de las instalaciones, desde la cadena han lanzado una oferta especial de reinauguración, regalando carros con productos variados por compras superiores a 50 euros.

El establecimiento, que mantiene su horario de apertura habitual, de 8:30 a 21:00 horas de lunes a sábados, afianza su presencia en el municipio satauteño y continúa avanzando en su plan de modernización de la red de tiendas SPAR Gran Canaria de la isla.

Sobre SPAR Gran Canaria

SPAR Gran Canaria es la única cadena de supermercados de capital 100% canario presente en los 21 municipios de la isla. En un total de 201 establecimientos y a través de su canal de venta online, SPAR Gran Canaria ofrece productos frescos locales de máxima calidad. La cadena se mantiene como líder en ventas en la categoría de frutas y verduras y como empresa de alimentación de referencia tanto por su servicio cercano, como por su calidad y trato personalizado.