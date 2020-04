200 médicos te atienden online gratuitamente durante el confinamiento

Otro día, Magda se levantó con febrícula y se hizo la pregunta que todos nos habríamos hecho en su lugar: ¿será coronavirus? En su domicilio familiar, además de sus tres hijos, también viven los abuelos de los niños, por lo que ser la responsable de un posible contagio le preocupaba bastante. Otra vez, contactó con uno de los médicos de Savia, quien resolvió todas sus dudas y la tranquilizó. “Me derivó al psicólogo, que me ayudó muchísimo a tratar la ansiedad y a no transmitir mi preocupación a la familia”, afirma.

«La telemedicina en estos momentos es una herramienta ágil y eficaz para ayudar a la población», Álvaro Díaz Conradi, jefe de servicio de Pediatría del hospital HM Nens y colaborador de Savia

2.000 Consultas diarias

Esta joven tiene que ir cada cuatro semanas a su centro de salud a inyectarse una medicina intramuscular. Desde que estalló la pandemia, las cosas han cambiado y las recomendaciones de no salir de casa más que para lo estrictamente necesario, así como la cancelación de muchos servicios en los centro sanitarios, la dejaron en una especie de limbo. “Un amigo me comentó que podía descargarme gratis la app de Savia y conecté con una doctora en directo, que me contestó a las dudas y me informó sobre cómo tomar las vitaminas vía oral”, apostilla.