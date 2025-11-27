Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé. Efe

Los empresarios piden a Clavijo que declare la emergencia en movilidad para acabar con las colas en las carreteras

Creen que así, como ha ocurrido con la energética y la habitacional, se podrán agilizar las obras y acelerar las inversiones que pongan fin a las colas

Efe

Santa Cruz de Tenerife

Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:47

Comenta

El presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, instó este jueves al Gobierno de Canarias a declarar una emergencia en movilidad que permita simplificar trámites, agilizar inversiones y desbloquear actuaciones pendientes ante la creciente presión sobre las infraestructuras viarias y de transporte en el archipiélago.

Durante la presentación del balance económico del tercer trimestre, el presidente de la institución ha señalado que la movilidad se ha convertido en «uno de los principales problemas estructurales de Canarias», tanto por su impacto en la competitividad empresarial como por la calidad de vida de los ciudadanos.

Por ello, reclamó aplicar un procedimiento extraordinario similar al que se utilizó para la emergencia hídrica, que, a su juicio, demostró ser eficaz para reducir burocracia y acelerar decisiones administrativas.

Sesé subrayó que esta fórmula permitió resolver con rapidez el problema hídrico y que, en su opinión, debería replicarse en materia de movilidad para acelerar proyectos que llevan años pendientes. Enfatizó que existe un consenso amplio entre las empresas sobre la necesidad de actuar con urgencia: «Son cuestiones que dependen de nosotros y en las que debemos incidir al máximo».

En su opinión, el colapso de las carreteras, la falta de obras finalizadas y los retrasos en la planificación generan un impacto directo en la productividad y en el turismo.

Además, insistió en que la congestión se suma a otros factores que ya están ralentizando la actividad empresarial, como la inseguridad jurídica y la burocracia, dos elementos «preocupantes».

Según comentó, la actual situación de tráfico obliga incluso a reorganizar turnos laborales, especialmente en áreas como el sur de Tenerife, donde un desplazamiento de apenas 15 kilómetros puede prolongarse más de tres horas en horas punta. Además del impacto económico, Sesé se ha referido a los efectos ambientales derivados de miles de vehículos detenidos en las colas con los motores encendidos, así como la relación entre la situación del tráfico y el creciente absentismo laboral detectado en recientes estudios empresariales.

En este contexto, la declaración de emergencia permitiría reducir los tiempos administrativos de los expedientes, tal y como ocurrió con las infraestructuras hídricas y la emergencia eléctrica aprobadas anteriormente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un correo que amenaza con «una masacre» en la ULPGC desaloja varias facultades
  2. 2 Los sicarios se equivocaron y ejecutaron al Conejero por error: «Vaya cagada, mano»
  3. 3 Así fue el correo que provocó el desalojo de la ULPGC: «Voy a ir armado para fusilar a tantos godos como sea posible»
  4. 4 ¿Qué es el grupo 764 mencionado en la amenaza contra la ULPGC?
  5. 5 El alumnado de la ULPGC tras la amenaza de «masacre»: «Se vivieron momentos de tensión e incertidumbre»
  6. 6 La TAO ya es un solar y sus noches de fiesta son solo un recuerdo
  7. 7 Esto es lo que cobran los alcaldes de Canarias: unos superan los 90.000 euros y otros no llegan a 800 anuales
  8. 8 La Guardia Civil desmantela una finca con cultivo de marihuana en San Mateo
  9. 9 Juan Antonio Peña sale al paso de una posible moción de censura en Telde: «No tengo miedo»
  10. 10 Las 10.000 auxiliares de enfermería de las islas, llamadas este viernes a la huelga

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Los empresarios piden a Clavijo que declare la emergencia en movilidad para acabar con las colas en las carreteras

Los empresarios piden a Clavijo que declare la emergencia en movilidad para acabar con las colas en las carreteras