Los empresarios piden a Clavijo que declare la emergencia en movilidad para acabar con las colas en las carreteras Creen que así, como ha ocurrido con la energética y la habitacional, se podrán agilizar las obras y acelerar las inversiones que pongan fin a las colas

Efe Santa Cruz de Tenerife Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:47

El presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, instó este jueves al Gobierno de Canarias a declarar una emergencia en movilidad que permita simplificar trámites, agilizar inversiones y desbloquear actuaciones pendientes ante la creciente presión sobre las infraestructuras viarias y de transporte en el archipiélago.

Durante la presentación del balance económico del tercer trimestre, el presidente de la institución ha señalado que la movilidad se ha convertido en «uno de los principales problemas estructurales de Canarias», tanto por su impacto en la competitividad empresarial como por la calidad de vida de los ciudadanos.

Por ello, reclamó aplicar un procedimiento extraordinario similar al que se utilizó para la emergencia hídrica, que, a su juicio, demostró ser eficaz para reducir burocracia y acelerar decisiones administrativas.

Sesé subrayó que esta fórmula permitió resolver con rapidez el problema hídrico y que, en su opinión, debería replicarse en materia de movilidad para acelerar proyectos que llevan años pendientes. Enfatizó que existe un consenso amplio entre las empresas sobre la necesidad de actuar con urgencia: «Son cuestiones que dependen de nosotros y en las que debemos incidir al máximo».

En su opinión, el colapso de las carreteras, la falta de obras finalizadas y los retrasos en la planificación generan un impacto directo en la productividad y en el turismo.

Además, insistió en que la congestión se suma a otros factores que ya están ralentizando la actividad empresarial, como la inseguridad jurídica y la burocracia, dos elementos «preocupantes».

Según comentó, la actual situación de tráfico obliga incluso a reorganizar turnos laborales, especialmente en áreas como el sur de Tenerife, donde un desplazamiento de apenas 15 kilómetros puede prolongarse más de tres horas en horas punta. Además del impacto económico, Sesé se ha referido a los efectos ambientales derivados de miles de vehículos detenidos en las colas con los motores encendidos, así como la relación entre la situación del tráfico y el creciente absentismo laboral detectado en recientes estudios empresariales.

En este contexto, la declaración de emergencia permitiría reducir los tiempos administrativos de los expedientes, tal y como ocurrió con las infraestructuras hídricas y la emergencia eléctrica aprobadas anteriormente.