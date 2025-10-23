Silvia Fernández Díaz Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 23 de octubre 2025, 07:16 Comenta Compartir

El fallido intento de hace unos meses de empresarios canarios de hacerse con la naviera Armas junto a Boluda, con el objetivo de participar en la toma de decisiones de un sector estratégico para las islas, como es el transporte marítimo, no está perdido del todo aunque en esta ocasión los protagonistas no sean los mismos.

Dos meses después de que la naviera valenciana Baleària se hiciera con Armas por 215 millones de euros (operación aún pendiente del visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia CNMC) desplazando a Boluda y varias empresas de las islas, varios empresarios canarios de distintos sectores y perfiles (algunos vinculados al primer intento) han iniciado conversaciones con Adolfo Utor, dueño de Baleària, para crear una sociedad y participar en la gestión del negocio de Armas en Canarias (rutas interinsulares y con la península). El objetivo es el mismo que antes: que los propios canarios, conocedores de las necesidades de un territorio alejado del continente y archipiélagico, aporten las soluciones y la conectividad que se requiere. Como se dijo entonces y se repite ahora, el fin es hacer de Armas «la Binter del mar» y que la naviera conecte a Canarias con la península y entre las islas a modo de una autopista.

Según ha podido saber CANARIAS7, las conversaciones con Adolfo Utor pasan por crear una sociedad canaria y con sede en las islas, como entidad ZEC. El 70% de la 'Baleària canaria' estaría en manos de Utor y el 30% restante se repartiría entre varios empresarios de la islas. En estas conversaciones no figura Boluda, que en el primer intento para hacerse con Armas lideraba la operación con el 50% de Transoceánica Canaria.

Los empresarios canarios que participan en estas negociaciones no son, en su mayoría, los mismos de la anterior vez, aunque comparten el mismo objetivo. Como ha podido saber este periódico, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha sido una pieza clave en las conversaciones que se están manteniendo entre Utor y los empresarios canarios.

El presidente de Baleària, Adolfo Utor, viajó a Canarias a finales de septiembre, poco más de un mes después de que trascendiera que había cerrado la operación de compra de Armas con los fondos de inversión por 215 millones de euros. En ese viaje se reunió con Clavijo que le transmitió su interés de que empresarios canarios pudieran entrar en la sociedad y participar de la toma de decisiones de la naviera adquirida, dada la relevancia que tiene el transporte marítimo para la economía y la sociedad canaria. También se reunió con los presidentes de las dos autoridades portuarias de Canarias. Utor entendió las motivaciones canarias y se mostró dispuesto a iniciar conversaciones para avanzar hacia la 'Baleària canaria'.