El empresario canario Yusef Nasser se hace con el 'castillo de los tricornios' para un hotel de cuatro estrellas Reconoce que la reforma será «intensa y costosa» para levantar un hotel y rehabilitar la muralla respetando el patrimonio de este emblema medieval

Silvia Fernández Díaz Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 10 de noviembre 2025, 15:09

El empresario canario de origen libanés Yusef Nasser, propietario de la empresa Amcotur y propietario de cinco establecimientos hoteleros en Canarias —como el complejo de apartamentos Rebecca Park en el sur de Gran Canaria— se ha hecho con el castillo medieval de Maqueda, en Toledo, que llevaba doce años en venta. El lugar es conocido como el 'castillo de los tricornios' porque el Ministerio del Interior, su propietario hasta la fecha, decidió en 2001 y bajo el Gobierno de José María Aznar convertirlo en un museo de la Guardia Civil. Aunque se hizo obra en su interior (como puede verse en la imagen) para esta sede del instituto armado, nunca llegó a concluirse.

Desde el año 2013 y hasta la fecha, el castillo, que tiene un precio que supera los siete millones de euros, ha salido en subasta hasta en nueve ocasiones pero nunca encontró comprador.

El grupo Amcotur (América de Construcciones y Turismo, S.L) acordó la compra a finales de octubre por 3,25 millones de euros y actualmente se encuentra ultimando los trámites para cerrar la operación, según indican fuentes de la empresa consultadas por CANARIAS7.

Como explican estas fuentes, el precio de adquisición es el «oficial de tasación» y la idea es ahora construir un hotel de cuatro estrellas. «La reforma va a ser intensa y costosa y además hay que hacerlo con mucho cuidado, ya que hablamos de un castillo medieval con protección especial de Patrimonio», indican.

Como señalan estas fuentes, la reforma va a llevar trabajo y un abultado volumen de inversión porque se va a construir un hotel sobre la edificación actual del museo, y además hay que rehabilitar la muralla que rodea el castillo. Así todo, desde la compañía hotelera se muestran optimistas y calculan que el hotel podrían estar finalizado y operativo en un plazo de año y medio o dos años.

El grupo Amcotur tiene experiencia en crear hoteles en castillos. De hecho, dentro de los cinco establecimientos que tiene actualmente se encuentra el palacio del Señorío de Olmillos, en Burgos,y que abrió sus puertas en el año 2004. El establecimiento, de 28 habitaciones, es una construcción del siglo XV y fue rehabilitado por Amcotur. En península también tiene el hotel Nuevo Arlanza, en Covarrubias, en Burgos. En Canarias, cuenta con el resort Pirámides y el hotel Las Olas en La Palma, además del complejo de apartamentos Rebecca Park en Gran Canaria.

