Las empresas ahorran 253 millones en horas no retribuidas en las islas

Las empresas se ahorraron en Canarias 253 millones de euros en costes laborales en 2018 por la prolongación de la jornada no declarada ni cotizada, según se desprende de un estudio del sindicato CC OO hecho público este .

El informe, presentado por el secretario general del sindicato, Unai Sordo, concreta que 33.216 trabajadores en las islas –el 5% de los 664.000 asalariados a jornada completa que se contabilizaron en 2018–, prolongaron la jornada laboral pactada sin recibir a cambio la remuneración a la que tenían derecho.

Canarias se queda, eso sí, entre las tres comunidades con la menor incidencia registrada de jornada no declarada, solo por delante de Baleares (3%) y con el mismo porcentaje que Extremadura (5%).

En el conjunto de España, el 8% de la población asalariada a jornada completa trabaja habitualmente por encima de la jornada pactada y declarada, una incidencia que se eleva sobre todo en Madrid (11%), en la Comunidad Valenciana (10%) o en Galicia (9%).

En 2018 hubo en todo el país más de un millón de personas a jornada completa cuya jornada efectiva fue superior a la jornada pactada.

Los 253 millones de euros de coste laboral anual de la prolongación de la jornada no declarada y por tanto no cotizada en las islas representaron el 1,6% de los 11.510 millones de euros que se ahorraron las empresas en todo el país. Y fue Madrid la que registró el mayor coste laboral anual asociado a las horas no remuneradas, al concentrar el 28% del total (3.221 millones de euros). Por detrás, le siguen la Comunidad Valenciana (1.514 millones), Cataluña (1.465 millones) y Andalucía (1.423 millones de euros).

El estudio del sindicato CC OO destaca además que ese millón de trabajadores ha prolongado su jornada laboral una media de 10,5 horas a la semana por encima de lo cotizado y pagado.

Concretamente, según el sindicato, cada semana se trabajan una media de 11 millones de horas por encima de la jornada laboral pactada y declarada, «engrosando los niveles de beneficio y precarización laboral». Este total de horas equivale a un total de 276.000 puestos de trabajo de 40 horas semanales.

La mayoría de los afectados por la prolongación de la jornada no retribuida son trabajadores con jornada pactada de 40 horas (70%), hombres (65%), con entre 30 y 49 años (63%), con contrato indefinido (82%), que trabaja en el sector servicios (74%) y desempeña ocupaciones técnicas y profesionales (42%).