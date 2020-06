ERTE al menos hasta el 30 de septiembre

Los ERTE están resultando una herramienta eficaz para contener la destrucción de empleo en esta crisis. Así lo confirmaron los últimos datos de afiliación, que reflejan que en mayo no solo no se perdieron afiliados, sino que incluso se ganaron: casi 200.000. Se ha recuperado ya uno de cada cinco puestos de trabajo destruidos. Por eso el Gobierno está abierto a mantener los ERTE más allá del 30 de junio con el objetivo de continuar protegiendo a los trabajadores y a las empresas. «Sin ninguna duda», aseguró este miércoles la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, en una entrevista a RNE, quien incluso se mostró receptiva con el hecho de que pudieran prorrogarse hasta final de año en algunos sectores, los más castigados por la pandemia, como podrían ser el turismo, el comercio, el transporte o la industria del automóvil.

«Hoy es una evidencia que la empresa y los trabajadores quieren que se extiendan más allá. En cuanto culminen las tareas de la comisión intersectorial, tendremos una hoja de ruta para saber qué sectores necesitan de ese acompañamiento más allá del 30 de junio», explicó la diputada gallega.

Una vez superado el desecuentro de la patronal con el Gobierno por la derogación de la reforma laboral, la mesa del diálogo social volvió este miércoles a reunirse con «notables avances» en torno a este tema y, aunque por el momento no se ha llegado a un acuerdo, hay «puntos de encuentro» entre las partes, según manifestaron a este periódico fuentes cercanas a la negociación. Sindicatos y patronal defienden mantener los ERTE en las mismas condiciones que ahora hasta el 30 de septiembre y, a partir de esa fecha, limitarlos a determinados sectores hasta final de año o, incluso, establecer unos criterios para saber qué empresas podrían continuar con estas suspensines de empleo y cuáles no. En definitiva, que no dependan de a qué actividad del CNAE pertenezca esa empresa, sino determinar si cumple con una serie de parámetros que establezcan en este acuerdo.

Uno de esos criterios a tener en cuenta podría ser la facturación de las empresas. Es decir, que aquellas que hayan tenido una caída de ventas de un determinado porcentaje puedan mantener los expedientes. A semejanza un poco del requisito que rige para acceder a la prestación extraordinaria por cese de actividad de los autónomos, que han de probar que su facturación ha caído en dicho mes un 75% respecto a la media mensual del semestre anterior.

Otro de los parámetros que podrían utilizarse son las restricciones que haya en determinadas actividades, como por ejemplo, los aforos.

Porque puede darse el caso de que un bar que tenga una terraza muy amplia le vaya ahora muy bien en la reactivación y no necesite de un ERTE, mientras que otro con un establecimiento pequeño y cerrado registre grandes pérdidas. O que una lavandería ingrese suficiente mientras otra que trabaje principalmente con hoteles, no tenga apenas actividad. O que una empresa audiovisual que se dedique a eventos y congreso no facture mientras que otra tenga

«Los CNAE puede provocar que dejes fuera a gente que necesite», sostiene Lorenzo Amor, presidente de ATA y vicepresidente de CEOE.

Sin embargo, el Ministerio de Trabajo quiere fijar una extensión hasta el 30 de septiembre y circunscrita a determinados sectores aquellos que se establezcan en esa mesa de dialogo, tal y como recoge la normativa de la última prórroga.

El mayor escollo está en a exoneración de las cotizaciones sociales. La CEOE insiste en que se mantengan los mismos inentivos que se firmaron en el último acuerTrabajo no parece procile a aceptarlo, fundamentalmente por presiones de Hacienda y Economía, ya que supone un gasto considerable.

Para tratar de encontrar un punto de encuentro, fuentes cercanas a la negociación no descartan que el acuerdo al que se llegue fijará un paso intermedio pero dejara la puerta abierta a una nueva prórroga. Es decir, aprobar una nueva ampliación hasta el 30 de septiembre para negociar de nuevo otra extensión defnitiva hasta final de año.