El Supremo unifica la doctrina contra los falsos autónomos

El Pleno del Supremo ha resuelto un conflicto laboral que llevaba vivo desde finales de 2013. Un grupo de trabajadores de la empresa de ascensores Zardoya Otis denunció su situación como «falsos autónomos» después de haber pertenecido a la disciplina de la empresa durante prolongados periodos de tiempo, en algunos casos, de ocho años trabajando en condiciones idénticas a las de los profesiones de plantilla, pero sin acceso a los derechos laborales de estos.

Estos trabajadores, que han contado con el apoyo jurídico del despacho Sagaseta-Pérez-Sagaseta, recurrieron su situación en un primer término al Semac, donde se encontraron con una papeleta de conciliación en la que se les informaba que la empresa ya no recurriría más a sus servicios. Los afectados demandaron por despido, y en los cada casos acabaron en juzgados diferentes que desestimaron la reclamación de los trabajadores; Posteriormente recurrieron en suplicación al la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que anuló la sentencia matizando los elementos de hecho que acreditan la relación de dependencia laboral y la nulidad del despido de estos empleados con la empresa.

La decisión de la Sala unifica la doctrina de la nulidad de los despidos para estos casos, que es lo que tras el recurso de la empresa ha ratificado el Pleno del Supremo. La jurisprudencia señala tres características elementales para tomar esta decisión. Que los resultados del trabajo no repercutan sobre el trabajador sino sobre la empresa, dependencia en cuanto a la sujeción del régimen de trabajo y la relación económica entre ambos o el pago del salario con periocidad.

El recurso que planteó la empresa, contra el que ha fallado el Supremo, insiste en que la relación entre ella y el contratante era mercantil y no laboral, señalando que, por ejemplo, no exigía exclusividad. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias rechaza este argumento porque señala que el trabajador no fue contratado incluido en ninguna organización empresarial, sino que lo fue de forma individual dándose de alta en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) y recibiendo la gratificación de forma recurrente.

La Sala, además, mantiene que aunque no fuera de esa forma también entiende probada la relación de laboralidad con los trabajadores.

Además, entre las observaciones que han sido determinantes, se dice que en las labores de los trabajadores de Otis, no solo se ejecutaban con materiales pertenecientes a la empresa, sino que estos trabajos estaban supervisados por personas directamente vinculadas a la empresa.

Con la unificación de la doctrina por parte del Pleno del Supremo se sientan tres precedentes claros que en el ámbito jurisprudencial serán claves para futuros casos en los que los falsos autónomos podrán demostrar relación de dependencia laboral.