El Gobierno convocará el viernes 30.000 plazas de empleo público

En total la cifra adelantada supone 15.108 plazas, si bien a esta habría que sumar la oferta para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, militares, Sanidad y Enseñanza de Ceuta y Melilla, hospitales militares, Justicia no transferida (órganos centrales y algunas comunidades autónomas) y entes públicos empresariales, como Puertos del Estado, autoridades portuarias, Enaire, la Fábrica de la Moneda o Sasemar.

El proyecto contempla 8.495 plazas de acceso libre y 6.613 de promoción interna, a las que se sumarán más hasta rondar las 30.000 plazas. Los sindicatos denuncian que no se creará nuevo empleo público y que incluso se pierden 500 efectivos.

Sin "cifras grandiosas" ni mesa de negociación

Fuentes sindicales temen que la oferta definitiva que se aprobará el viernes no incluirá "cifras grandiosas" y que no superará apenas la de las algo más de 33.000 plazas del año pasado, ya que en el Gobierno "no tienen mucho margen por la prórroga presupuestaria".

De hecho, la oferta de 8.495 plazas de nuevo ingreso es 200 plazas inferior a la del año pasado, si bien las 6.613 de promoción interna suman 409 plazas respecto al año pasado, según cálculos de CSIF. A estas, según datos de Justicia recogidos por el sindicato, se añadirían 2.000 lazas para estabilizar plazas interinas del personal de justicia no transferida a las comunidades autónomas.

Desde CSIF temen que la oferta apenas servirá para cubrir las jubilaciones y que, con una tasa de reposición del 100% en ámbitos prioritarios y del 75% en el resto se seguirá destruyendo empleo público.