¿Cómo se busca trabajo hoy en día?

La tecnología ha cambiado la forma de solicitar trabajo y el proceso de búsqueda del mismo está más digitalizado que nunca. Este cambio se ha producido de forma paralela a como ha evolucionado nuestra forma de comunicarnos, cada vez más influenciada por las redes sociales. «Hasta hace diez años, la búsqueda de trabajo era pasiva y la comunicación con las empresas unidireccional, es decir, te inscribías a una oferta y esperabas a recibir una respuesta a tu candidatura», expresa Víctor Candel, especialista en búsqueda y atracción de talento. No es que esto haya dejado de hacerse, pero hoy en día lo que mejor funciona es promocionarse bien en la red, una oportunidad que antes no existía. «Ahora, la comunicación es bidireccional. El candidato trabaja su marca personal y su red de contactos (’networking’) activamente para ser encontrado por un reclutador o para conversar con él», añade Candel.

«Tener una buena red de contactos es clave para acceder al 75% de las ofertas ocultas del mercado laboral»

Para conseguir buenos contactos online serán imprescindibles tres factores. En primer lugar, construir un perfil profesional atractivo. LinkedIn es la red social más destacada para buscar trabajo, por lo que tener una cuenta en esta plataforma es esencial. Se trata de un currículum virtual y la función de este sigue siendo la misma: ser una primera toma de contacto entre el candidato y la empresa. Aquí se debe «destacar la formación académica y la experiencia laboral, con las funciones desempeñadas en cada puesto, e incluir recomendaciones de compañeros y responsables», detalla Luis Pérez, director de Relaciones Institucionales de la compañía de recursos humanos Randstad. Pero cuidado, advierte Candel: «se trata de mostrar cuáles son nuestros conocimientos, habilidades y motivaciones, no de convertirse en ‘influencer’ ni de publicitarse como si fuésemos un producto en venta».

«Las empresas buscan personas con habilidades digitales, flexibles y capaces de adaptarse al cambio»

En segundo lugar, compartir información de calidad (no difundir bulos, comentarios ofensivos o fotografías fuera de lugar). «El contenido o las conductas poco apropiadas pueden hacer que seamos descartados de un proceso de selección de manera fulminante. Tener una huella digital positiva (rastro de actividades que dejamos en la red) es tan relevante como el propio currículum del candidato», señala el especialista en búsqueda y atracción de talento. Esto no significa mostrar una imagen personal irreal. «Debemos ser nosotros mismos», subraya Laura Martín, asesora de carreras profesionales de la Universidad CEU San Pablo, «pero no está de más pararse a pensar en la repercusión que puede generar una acción u opinión que compartamos y el impacto que puede tener, porque muchas empresas se van a fijar en ello».

En tercer lugar, comunicarnos activamente con otros usuarios (mejor si están relacionados de alguna forma con la empresa que nos interesa) para intercambiar intereses y que nos ayuden a crear oportunidades laborales. «Hay que apostar por la proactividad», recalca Martín. En otras palabras, ya no vale eso de enviar el currículum por correo electrónico de forma masiva y esperar a que nos contesten.