El verdadero secreto de las gasolineras «low-cost»

Un 10% más baratas

Con un modelo de negocios sin franquicias, Plenoil aspira a convertirse en 2022 en la primera empresa independiente de gasolineras, con 150 estaciones de servicio y 500.000 millones de litros despachados anualmente. En la actualidad, ostentan 40 estaciones de servicio, principalmente en Madrid, y de Alicante a Cádiz. «Vamos a entrar fuertes en el resto de Andalucía, Galicia, Cantabria, Asturias y País Vasco», adelanta.

Durante la pandemia de coronavirus, la compañía no aplicó ningún ERTE a su personal de pista, a pesar de que la facturación se desplomó un 70%. «Tuvimos a todo el mundo en pista, desinfectando tras cada cliente para reducir el riesgo. Y a los que están en pista les subimos el sueldo un 20%».

El directivo cree que el impacto del coronavirus beneficiará a su modelo de negocio, puesto que no hay que entrar en un espacio cerrado para efectuar el pago. Además, «el efecto precio nos va a favorecer según empeore la situación económica, el cliente nos va buscando, por el mejor precio. Somos de media un 10% más baratos», explica.

A partir del año que viene, prevé instalar puntos de recarga en sus nuevas gasolineras, como obliga la legislación. «Plenoil suministra energía para su vehículo. Si el 30% de vehículos fuera eléctrico, ¿cómo no íbamos a tener puntos de recarga? Eso sí, cuando el volumen permita no cobrar un sobreprecio. Por eso no vendemos gasolina 98, porque la venderíamos muy cara». Pero también advierte: «Tenemos una gasolinera en Albacete con dos puntos de carga. En dos meses no ha ido nadie. Y supone una inversión de 40.000 euros». Por eso, aboga por la «neutralidad tecnológica», puesto que, a su juicio, «el mercado va a ir por la generación de combustible sin emisiones».