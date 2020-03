"El reparto a domicilio y la venta de periódicos ha aumentado entre los vecinos"

Y es que no solo ha aumentado la demanda de artículos de primera necesidad en los supermercados, también pequeños y medianos negocios como el de Eloy y Lidia se han visto desbordados por las peticiones. ¿El secreto ante la competencia de las grandes superficies? La cercanía, el trato personalizado y, sobre todo, la comodidad de comprar desde casa en la tienda de siempre.

Mucho ha tenido que ver que se decidiesen a potenciar el reparto a domicilio de las compras, lo que agradecen sus clientes de siempre, pero también nuevos que se han sumado a esta iniciativa que les facilita hacer la compra por teléfono, sin necesidad de salir de casa.

Eloy no da abasto estos días. El negocio está abierto desde las 7.00 de la mañana hasta las 22.00 horas. "La Guardia Civil nos recomendó que no alargásemos más el horario, porque nosotros antes cerrábamos a las 23.00 horas. Pero a esa hora ya no queda nadie en la calle, la gente se recoge pronto. Somos cuatro en la tienda: mi madre, dos empleadas más y yo. Pero estos días estoy mucho tiempo en la calle porque mucha gente nos pide el reparto a domicilio", dice Eloy, que atiende a CANARIAS7 entre reparto y reparto en Ingenio.