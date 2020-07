«El Gobierno central no ha sido sensible con Canarias»

—¿Qué aportación extra puede hacer como presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, cargo que compatibilizará con la representación de la patronal de Las Palmas?

—Vuelvo a presidir el Círculo de Empresarios de Gran Canaria en un contexto económico muy diferente, con retos muy importantes, y con la experiencia de 7 años como presidente de la CCE. Me gustaría aportar lo que ya trabajamos mucho desde la Confederación: propiciar un mayor diálogo, la búsqueda de consensos, y un mejor entorno donde desarrollar la actividad económica para generar el empleo y el crecimiento económico que Canarias necesita.

—¿Ha tocado fondo la economía canaria?

—Antonio Garamendi definió muy bien la situación en la reciente cumbre de empresas. No estamos al final del desastre económico, sino al principio. Los ERTE, las prestaciones han paliado en buena medida el primer golpe de la crisis social y económica. Pero todas las consecuencias económicas están por llegar y probablemente nos enfrentaremos al peor momento a partir de septiembre. Esta situación nos exige emplearnos a fondo a todos con mucha unidad, y mucha ortodoxia presupuestaria para que ni un solo euro se mal utilice. Vamos a tener que dotar de liquidez a las familias, las empresas, y las administraciones públicas; debemos facilitar el mantenimiento del empleo con herramientas como los ERTE, para que puedan ser activados paulatinamente, a medida que la actividad económica se vaya recuperando; y vamos a tener que hacer una apuesta en Canarias muy fuerte por el sector turístico y la conectividad. Tenemos la mejor oferta de sol y playa del mundo y los mejores servicios pero la crisis sanitaria ha interrumpido la conectividad. Y por tanto hacen faltas políticas de estímulo de la demanda y conectividad.

—¿Sigue confiando en la capacidad del pacto por la reactivación económica y social de Canarias que impulsó Ángel Víctor Torres para acelerar la recuperación?

—En Canarias llegamos hace poco a un pacto que ahora entre todos debemos convertir en un plan con plazos de ejecución, con ficha financiera, y con objetivos. En eso estamos. El próximo día 13 de julio tendremos la primera reunión de seguimiento y ahí veremos no solo los avances, sino los retos que nos marcamos. Vivimos una situación excepcional en la que todos, patronal y sindicatos, nos hemos unido dando un gran ejemplo para afrontar una crisis sanitaria que ha derivado en una crisis económica grave, profunda y rápida que pone en evidencia las deficiencias estructurales de cada sector de actividad. La palanca del turismo es la única posibilidad de Canarias de recuperar los niveles de actividad, empleo y de recaudación pública. Y en estos momentos también va a ser importante la construcción. Ambos sectores son intensivos en mano de obra y con un importante generación de valor añadido en la producción. Una aportación a la generación de riqueza que está ligada en gran medida ligada al desarrollo de la infraestructura pública. Con estas dos grandes patas seremos capaces de poner en marcha la economía y de impulsar nuevos sectores. Hay grandes esperanzas en todo lo que tiene que ver con la logística y las nuevas tecnologías y con los puertos y aeropuertos, los servicios sanitarios. Y la sanidad privada va a ocupar un papel fundamental en el futuro de la sociedad canaria. No solo la relacionada con el sector turístico, sino la vinculada a la asistencia público-privada.

—¿Hasta qué punto le preocupa la posibilidad de un rebrote de Covid?

—Es la gran preocupación. Ojalá podamos implantar los test para detectar la Covid-19 en los turistas que nos visitan para garantizar que Canarias es un territorio sanitariamente seguro. No se puede garantizar esa seguridad al 100%, pero sí debemos mantener esos buenos parámetros en cuanto a contención de la pandemia en las islas. Un rebrote que volviese a llevar al cero turístico sería demoledor para la sociedad y la economía canaria. Hay que poner todos procedimientos para que eso no ocurra y demostrar que somos la mejor opción del mundo como destino de sol y playa y convertir esta situación en una ventaja comparativa más para canarias.

—¿Qué pasaría si el Gobierno no permite que se prorrogaran los ERTE en Canarias al menos durante todo 2020?

—Si los ERTE no son necesarios no los echaremos de menos. Pero si volviésemos a tener la desgracia de vivir otra situación excepcional, incluso con una intensidad menor respecto a los meses anteriores, debe estar disponible esa red de seguridad que suponen los ERTE para mantener vivo el tejido productivo. Sin esta herramienta, caeríamos en el abismo.

—¿Cree que el Ejecutivo entiende esta reivindicación canaria?

—Lamentablemente hoy el Gobierno de España no es sensible con las necesidades de Canarias. Tiene demasiados frentes abiertos y no ha prestado a Canarias la atención que merece. Vamos a ser la comunidad que más debilitada va a quedar y la que menos resortes tiene para salir de la crisis, porque vamos a depender del sector más dañado, el turístico. Pero sí creo en la capacidad de Canarias de convencer al Gobierno de que atienda a Canarias, no solo porque es lo justo, sino porque existe un acuerdo unánime de organizaciones empresariales y sindicales, Gobierno de Canarias y oposición liderados por CC, para la defensa de nuestras reivindicaciones.

—¿Hasta dónde prevé que puede subir el paro en Canarias si para toda España se prevé alcanzar una tasa del 20%?

—En Canarias vamos a estar unos cuantos puntos por encima de la media nacional, porque aquí el turismo tiene más peso. El impacto va a ser muy duro. Pero en estos momentos ninguna predicción está basada en criterios objetivos porque nadie puede saber si se van a volver a producir rebrotes que generen inactividad en el turismo.

—¿Cuántas empresas se han quedado por el camino en las islas?

—Aún no se ha visto el impacto que va a generar en el tejido productivo esta crisis. Se ha maltratado a las autónomos y a las pymes en esta crisis derivada de la pandemia, lo que desgraciadamente se va a traducir en el último trimestre del año en mucho cierre empresarial y destrucción de empleo.

—¿Por qué cree que se ha maltratado a autónomos y pymes?

—Han faltado medidas fiscales como la condonación de impuestos porque cuando la actividad se va a cero y eres un autónomo o una pyme no hay recursos de donde tirar. Se ha recurrido simplemente a dar liquidez por la vía del aplazamiento o mediante avales de garantía recíproca, pero son medidas del todo insuficientes para el autónomo. También necesitamos que se proteja el tejido productivo de la empresa más grande porque es la que le da trabajo a esos autónomos y pymes.

—¿Y qué se debería hacer para recuperar el tejido empresarial?

—Deben ponerse en marcha medidas de estímulo para que arranquen de nuevas actividades, lo que tiene que ver con la agilización y simplificación administrativa de forma excepcional y temporal, para que todo aquel que quiera emprender lo pueda hacer fácil, rápidamente, y con más ayudas. Se deberían bonificar las cuotas de los autónomos. También son más necesarias que nunca las leyes de segunda oportunidad.

—¿Qué lecciones nos deja esta crisis sanitaria?

—En el mundo empresarial nos ha permitido reflexionar sobre lo importante que es conciliar el trabajo con la vida familiar, El teletrabajo y la digitalización van a generar una revolución. No todo será teletrabajo a partir de ahora, pero no todo volverá a ser trabajo presencial. Viviremos en un mix mucho más flexible que requiere también una mentalidad y una normativa laboral mucho más flexible.