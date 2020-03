El día en el que nos volvimos locos

Tengo que confesar que ayer yo también me dejé llevar por la histeria y el miedo que se ha cargado en cuestión de días la lógica y la coherencia de esta sociedad a consecuencia del coronavirus. Todo comenzó después de entrar en un supermercado y encontrarme con cosas y situaciones que jamás había visto en mi vida. Decenas de carros cargados hasta arriba, colas de gente para pagar, los lineales de legumbre vacíos, los de papel higiénico (por descontado) esquilmados, los teta brick de leche reducidos a la mitad, las garrafas de agua de algunas marcas desaparecidas... y lo peor de todo, cara de susto en mucha gente.

Así que, lo reconozco, la sensación de miedo e incertidumbre se apoderó de mi y empecé a comprar de todo, también papel higiénico. No lo necesitaba y pensando desde la racionalidad, sabía y sé que las plataformas logísticas de los distribuidores que operan en Canarias (Mercadona, Dinosol, Spar, El Corte Inglés, Carrefour...) están repletas de papel higiénico y que cada tres o cuatro días llegan de península barcos repletos de mercancía, incluido el papel higiénico, pero, por si acaso, lo compré. «Yo solo venía a por unas cosas pero viendo lo que está cargando la gente voy a comprar yo también», me dijo una señora cuando me vio a mí con el paquete en la mano.

Bajo ese mimetismo nos hemos dejado llevar muchos y entre todos, hemos arrasado los supermercados. En algunos de ellos se han vivido situaciones difíciles que han obligado incluso a la intervención de los agentes de seguridad. Y es que se han llegado a producir robos, por decirlo de alguna manera, de la mercancía de unos carros a otros aprovechando los despistes de sus dueños. Ha habido personas peleándose por llevarse la última caja de un producto y en la locura, hay quien ha cargado producto fresco como si no hubiera un mañana, enloquecido y sin darse cuenta de que en días, si no lo consume, tendrá que tirarlo a la basura.

Espero que el histerismo afloje y que en días vuelva la mesura y el sentido común a una sociedad que, literalmente, se ha vuelto loca. Puede que cierren centros comerciales pero las tiendas de alimentación, como sector estratégico, seguirán abiertas. Así que no entremos en pánico.