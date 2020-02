El coronavirus dispara las exportaciones de ajo español

En algunos calibres y variedades las exportaciones han aumentado un 30 por ciento y se han cerrado ventas a países como Ucrania o Líbano a los que antes nunca habíamos exportado», explica Antonio Escudero, vicepresidente de ANPCA, asociación que reúne a más de mil productores y a las 65 empresas más importantes de comercialización de ajo en España que en su conjunto representan el 73 por ciento de la producción. Y es que el cierre de fronteras en China ha dejado desabastecidos a muchos mercados de este bulbo.

Precio más alto

Pero el «boom» del ajo español fuera de nuestras fronteras es algo coyuntural, como asumen los productores, ya que la crisis china acabará en algún momento y volverán los problemas con el ajo chino, que entra en buena medida en el mercado de la Unión Europea como ajo congelado, con lo que no pagan el impuesto extra de 1,2 euros por kilo establecido para el ajo fresco fuera del contingente. «Cuando la crisis acabe y se reabran las fronteras, esto puede coincidir con la campaña nueva y ahí no podemos saber lo que va a pasar», reconocen desde ANPCA. Por ello, el sector no se plantea aumentar la producción a cuatro meses de empezar a cosechar los primeros ajos.

Lo que también ha provocado el coronavirus es que el precio del ajo español se ha incrementado «entre un 15 y un 20 por ciento». Así lo atestigua Julio Bacete, presidente de «Coopaman», una de las principales empresas de Castilla-La Mancha que comercializan ajo, un producto que, según investigaciones médicas, tiene propiedades anticoagulantes y anticancerígenas, disminuye la tensión arterial y posee efectos vasodilatadores con resultados similares a los del popular «Viagra».