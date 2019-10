El colapso de la Seguridad Social sigue pese a la apertura por la tarde

Los centros de Atención e Información de la Seguridad Social (Caiss) de Canarias han comenzado ya con la apertura en horario de tarde en un intento de desatascar los expedientes de personas que llevan días de retraso a la hora de tramitar una jubilación, una baja maternal o una incapacidad. Sin embargo, los resultados son escasos y el caos continúa.

De los ocho Caiss que existen en la provincia solo abren por la puerta cuatro, el del centro (Pérez del Toro), Vecindario y Arucas, en Gran Canaria y el de Puerto del Rosario, en Fuerteventura. En el del centro se ha destinado a cinco personas que han venido de Madrid -a razón de una dieta diaria de 73 euros - mientras que en el resto prestan servicio vespertino personal de Canarias que ha accedido a trabajar a cambio de horas extra. Hay dos por oficina, con lo que solo se han acogido seis trabajadores de los más de 200 vinculados al INSS en las islas. Por cada hora que realicen van a cobrar 23 euros brutos, una cantidad que no ha sido suficiente para animar a más trabajadores a participar de la iniciativa.

El refuerzo está atendiendo a un 13% más de usuarios pero solo en esos cuatro centros y además no está llegando a los cientos de usuarios que están a la espera de conseguir una cita. Así en el Caiss del centro se atiende cada tarde a una media 45 personas, lo que arroja un saldo mensual de 360, cuando cualquier mes del año -salvo agosto, que baja la afluencia- pasan por allí cerca de 3.000 personas.

La atención por la tarde -en horario de 15.30 a 18.30- tiene además los días contados. Las cinco personas que han llegado de Madrid solo estarán en Canarias un mes, con lo que en noviembre dejarán de prestar servicio. Desde los sindicatos CC OO y UGT se quejan de un «parche» que no está resolviendo la problemática de la Seguridad Social en Canarias. Además se quejan de que las personas que han llegado de Madrid no están resolviendo los trámites más engorrosos sino que se están centrando en cuestiones sencillas. «Vienen de un servicio de información general de Madrid y no pueden resolver muchas cosas», indica Gustavo Martín, representante de UGT en la Seguridad Social.

Martín agradece la predisposición de la directora del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Gloria Redondo, que a principios de mes viajó a Canarias para conocer la situación en las islas y tomar medidas pero considera que solo cubriendo las plazas de personal vacantes se podrá dar un «buen servicio» y acabar con el colapso.