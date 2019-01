El Círculo ofrece sus recetas para 2019

Este 2019 será «un año de retos para Canarias, un año que los principales empresarios de Gran Canaria afrontan con confianza y compromiso». Así lo subraya el Círculo de Empresarios en su último comunicado. En esa línea, el presidente del Círculo y principal ejecutivo de Mur Hotels, Mario Romero Mur, insta a «ser positivos: en la industria turística se está normalizando la situación después de unos años de boom gracias a la primavera árabe . Sabíamos que este momento iba a llegar porque el incremento no era natural». «La situación, no obstante, ha servido para darnos a conocer a clientes que de otro modo no habrían estado entre nosotros», agrega Mario Romero Mur.

El empresario hotelero se muestra optimista por varios motivos. «Canarias ha hecho sus deberes y, pese a las dificultades, ha puesto en marcha un proceso de renovación». Además, Mario Romero Mur no percibe «alarmas o amenazas que puedan ser especialmente graves» y «afortunadamente», el barril de petróleo «se muestra estable y las energías renovables están llevando a cabo un trabajo espectacular». En este sentido, asegura, «Canarias se ha apuntado de manera tardía pero intensa».

«Espero que 2019 sea quizás un año plano o de leve crecimiento», prevé Germán Suárez Calvo, CEO de Astican y de Inerza. «No hay que deprimirse», iagrega frente al posible cambio de ciclo. «La economía canaria viene de cifras récord de turistas jamás vistas». Suárez Calvo pone el acento en el hecho de que los empresarios del comercio y consumo digan que el nivel de compras ha bajado desde el verano. «Eso no es buen síntoma y hay que seguirlo de cerca», asegura.

«Preveo un año incierto, aunque no excesivamente malo», augura por su parte el presidente de Satocan, Juan Miguel Sanjuán. «Es cierto que ha bajado el número de turistas, aunque no hemos visto cifras escandalosas. Si se confirma el acuerdo negociado del brexit viviremos en 2019 un periodo transitorio».

Por su parte, el presidente del Grupo Domingo Alonso, Oliver Alonso, subraya que 2018 fue «un gran año». «Nunca ha habido tantos puestos de trabajo», destacó. En su opinión «el Gobierno regional ha estado muy bien, aunque no consigue liberalizar la economía, y el Cabildo no existe, no es líder del empuje de la economía insular».

«2019 va a ser un año algo más complejo», vaticina por su parte Javier Puga, consejero delegado del grupo Dinosol. «Nuestros precios turísticos han llegado a un punto en que nos va a resultar más difícil competir. Por ello, en Canarias vamos a tener que elegir entre precio y ocupación».

Algo más pesimista se muestra Alicia Martinón, principal ejecutiva del Grupo Martinón (Grumasa). «Mi previsión pasa porque la economía no crezca significativamente o se estanque debido a la situación en los principales países emisores como Inglaterra o Alemania y la recuperación de la competencia como Turquía Y así, sin crecimientos significativos en otros sectores estamos abocados a esa situación».