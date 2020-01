El Círculo de Empresarios alerta sobre las «variables desconocidas» de 2020

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria (CEGC) y principal ejecutivo de Mur Hotels, Mario Romero Mur, entiende que hay alejarse «de lo cotidiano: «Los políticos están en la inmediatez y no están mirando el horizonte, no están pensando donde va a trabajar nuestra gente dentro de una década».

Aunque es cierto que la mayoría de las magnitudes económicas de Canarias son menores a las cifras registradas en el año 2018, el CEGC destaca que existen valores positivos. «La economía canaria se ha moderado en 2019, pero ha resistido bien al embate económico que supuso la desaparición de Thomas Cook, la inestabilidad de la guerra comercial entre EE UU y China, la constante preocupación por el brexit o el hecho de que ha sido la primera vez en la historia de la democracia española que ha habido dos elecciones generales en el mismo año», indica Germán Suárez, CEO de Astican.

«Los análisis apuntaban a que 2019 iba a ser complejo por el descenso de la llegada de turistas y las previsiones se han cumplido», señala Francisco López. Para el CEO del Grupo Lopesan, «a pesar de venir de unos años de bonaza, en los que se superaron todos los records históricos del sector», hay «un escenario incierto en el horizonte de la economía de Canarias para los próximos meses».

El CEGC reafirma su preocupación, para este 2020, ante el aumento de la presión fiscal sin justificación y la inacción ante la economía sumergida que tanto daño hace a la sociedad canaria y que solo beneficia a quien la practica. En este sentido, propone optimizar el gasto público priorizando acciones y adoptando una gestión eficaz y eficiente de los ingresos, antes que incrementar los ingresos a base de subidas de impuestos. «Hemos vivido un descenso general en las ventas derivado, en gran medida, de la escasez de proyectos. Además, los que se ponían sobre la mesa, se paralizaron por permisos y licencias, por una Administración lenta y anticuada». Así reflexiona sobre el año que dejamos atrás José Julio Artiles, CEO de Satocan.

difícil hacer previsiones. Este colectivo empresarial intuye que este será un año de poco crecimiento por las incertidumbres globales, europeas y españolas.

Los tareas pendientes de Canarias, según el CEGC, son las habituales: bajo nivel educativo, escaso nivel de inversión en I+D + i, elevada tasa de paro y de desempleo juvenil, demasiada inseguridad jurídica, burocracia y plazos interminables para poner en marcha inversiones productivas del sector privado. En este punto, merece una mención especial la anulación del proyecto del Puerto de Agaete, ya que, según este colectivo de empresarios, no solo se anula una inversión productiva y que ayuda a la integración del archipiélago, sino que además se genera un gasto inútil por la obligación de indemnizar a la empresa adjudicataria.

El suspenso en educación es uno de los problemas que más preocupa a estos empresarios. El principal recurso de la economía son las personas con una formación adecuada, por lo que se debe apostar por un modelo educativo estable que responda a las necesidades de una sociedad plural.

«Necesitamos diálogo y consenso para contar con un conocimiento anticipado del escenario económico y social de Canarias en los próximos años y poder contestar a cinco preguntas clave: ¿Qué está pasando? ¿En qué nos afecta? ¿Qué vamos a hacer? y ¿cómo vamos a hacerlo?», explica en este primer análisis Mario Romero.

«De lo único de lo que estoy seguro es de que no puedo hacer ninguna previsión económica para el 2020, no me atrevo», señala Germán Suárez.

El CEGC entiende que hay demasiadas variables desconocidas en nuestro entorno. Aún debe concretarse la fórmula definitiva del brexit y su efecto en el sector turístico y hortofrutícola canario, también deben materializarse los planes de fiscalidad a empresas y personas del nuevo gobierno, las modificaciones al mercado laboral, o si cumplirán con el REF. Y por si fuera poco, también tiene que concretarse cómo acabará afectando a las principales economías de la UE (desde donde vienen nuestros visitantes) la guerra comercial entre las dos economías más importantes del mundo.

«Aunque la aprobación del REF es de noviembre de 2018, es en este año cuando se deberían notar los efectos de las medidas económicas y cuyo marco actual debería parecerse a una región liberal de baja fiscalidad», afirman desde el Círculo. A lo que añaden que algunas cuestiones como «la subvención al transporte y al agua desalada se han hecho realidad, pero al mismo tiempo se constata que el precio de los billetes a Canarias se encarece en un porcentaje importante, lo que significa un alejamiento de nuestros potenciales visitantes».

el turismo tirando del carro. Como viene siendo habitual, el sector turístico vuelve a mostrar su potente capacidad de adaptación. Pero incluso la gallina de los huevos de oro necesita innovación y mejoras. «Por ejemplo, la comercialización de nuestras islas a nivel europeo, algo que requiere mucha inversión. También se deben agilizar nuevos proyectos turísticos y el desarrollo de nuestra oferta de ocio, marítima y de playas», señala José Julio Artiles.

En la misma línea apunta Francisco López, quien entiende que «es fundamental generar confianza en los inversores internacionales e impulsar la economía regional a través de la puesta en marcha de los proyectos pendientes vinculados a la mejora de nuestra red de carreteras, la creación de nuevas viviendas públicas, fomentar las acciones sociales e incentivar la creación de empleo, para lograr bajar la barrera de los 200.000 parados en el archipiélago».

En los últimos meses, Egipto, Túnez y Turquía han ido recuperando su cuota de mercado en Europa, convirtiéndose nuevamente en una amenaza para Canarias. «Los dirigentes regionales e insulares deben actuar con rapidez y favorecer que el capital canario se quede en casa y de esta forma, conseguir reforzar el sector turístico y generar confianza que permita a Gran Canaria continuar siendo competitiva como destino en el concierto internacional», añade López. Fundamental será también la sostenibilidad del destino, algo que requiere de un plan con medidas a corto, medio y largo plazo, que incluya a todos los actores del sector y que, por supuesto, sea medible y que cuente con los recursos necesarios.

Pero, como ha señalado repetidamente el CEGC, en la diversificación está la clave del desarrollo económico y social del archipiélago. Con ello lograremos que «el valor añadido local, y por tanto, la riqueza generada y distribuida en Canarias, aumente su proporción actual», según explica el CEO de Astican. En este sentido, el Círculo entiende que se debe aumentar el peso del sector industrial y del sector primario de Canarias, así como prestar al exterior cada vez más servicios altamente especializados, con personal de elevada cualificación.