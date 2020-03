El Banco Europeo compra deuda por 750.000 millones

No hay mejor manera de enmendar los errores que con los hechos. Eso acaba de hacer el Banco Central Europeo esta noche después de que Christine Lagarde, su presidenta, la semana pasada, en la rueda de prensa tras la reunión ordinaria de política monetaria, afirmara que la institución no está para cerrar los diferenciales de deuda, es decir, que no está para aliviar las primas de riesgo.

En una reunión de emergencia celebrada esta misma noche, el BCE ha anunciado un programa temporal de compra de activos tanto públicos como privados para contrarrestar el peligro que representa el coronavirus para la economía. En total, el programa, bautizado como Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP), o programa de compras de emergencia pandémica, estará dotado con 750.000 millones de euros. Y las compras se extenderán hasta finales de 2020.

Actualmente, el BCE adquiere 20.000 millones de euros mensuales en activos. Con la última inyección anunciada esta noche, este año se prevé que el Eurobanco realice una intervención en el mercado de deuda por valor de más de un billón de euros.

Bajo el nuevo programa puesto en marcha, el Banco Central Europeo no estará tan constreñido en lo que puede comprar. Si bien toda la deuda que adquiera tendrá que tener calificación crediticia de ‘grado de inversión’, las proporciones que compre de cada papel y de cada país serán flexibles: «Ello permite fluctuaciones en la distribución de los flujos de compra a lo largo del tiempo, entre clases de activos y entre jurisdicciones», afirma el Eurobanco.

En los últimos días los mercados de renta fija han experimentado un fuerte aumento de las primas de riesgo de los títulos de la periferia La de España ha llegado a superar los 160 puntos básicos y la de Italia, los 300.

Y también han registrado un relevante incremento de las rentabilidades de los bonos, los alemanes, los más seguros, incluidos, lo que anticipa un encarecimiento del coste de financiación de los Estados cuando se vayan produciendo nuevas emisiones para acometer refinanciaciones o para financiar gastos nuevos.