El archipiélago tardará dos años en recuperarse de la crisis

Canarias tardará dos años en recuperarse de la crisis económica que ha generado la Covid-19 y que, en el escenario más probable, hundirá su economía un 25% este año y elevará su tasa de paro hasta casi un 40%. Así lo prevé la CEOE de Santa Cruz de Tenerife, que descarta una salida en ‘V’ de esta crisis (rápida y con pocas secuelas), como ha apuntado el Gobierno español.

«La normalidad en términos de cifras macroeconómicas se producirá en el año 22. Entonces volveremos a cifras de 2019 pero ahora vienen dos años difíciles», indicó ayer el presidente de la CEOE, José Carlos Francisco, quien reconoció que Canarias lo pasará «peor» que el resto del país por su elevada dependencia del turismo (tiene u peso superior al 35% del PIB regional).

Esta actividad, con llegada de flujos internacionales, no se reactivará hasta septiembre u octubre, según calcula la CEOE a raíz de las estimaciones de Eurocontrol. «En Europa vuela ahora mismo el 9% de los aviones de hace un año y la previsión es que en agosto los niveles sean similares. No está claro que en agosto vaya a haber vuelos internacionales», indicó Francisco.

Y mientras no haya turistas los hoteles no van a abrir. Como dijo ayer Francisco, aunque a nivel jurídico puedan hacerlo desde finales de junio, «a nivel fáctico» no lo harán porque no es rentable.

El parón turístico tendrá una afección de entre un 40% y un 60% en la economía canaria y según su duración impactará más o menos en el PIB y en el empleo. De ahí los tres escenarios planteados por la CEOE. El primer escenario es el de una crisis en ‘V’, descartada por los empresarios. «Sería como un mal sueño y supondría que el PIB cayera entre un 7% y un 11% y durara ocho semanas y la tasa de paro rondara un 25%. Eso ya lo hemos alcanzado», dijo Francisco.

El segundo escenario, que la CEOE prevé como «más probable» es que el parón dure seis meses, hasta septiembre u octubre, justo hasta que empiecen a llegar turistas. En este escenario el PIB de las islas podría caer entre un 20% y un 30% (se perderían entre 9.000 y 14.000 millones de euros). Esa amplia horquilla de diez puntos contempla un posible rebrote del virus en otoño, según dijo Francisco. «En ese supuesto nos iríamos al rango más alto de caída del PIB», indicó. La tasa de paro en este escenario oscilará entre un 35% y un 43%.

Finalmente, el tercer escenario, el del «aislamiento y la decadencia» se produciría si la economía se mantiene parada durante diez meses. Entonces el PIB podría recortarse a la mitad (de generar 47.000 millones a 23.000) y el paro, en la previsión más extrema, podría llegar al 60% de la población activa.

La caída de la actividad tendrá además un impacto en la recaudación en un momento en el que lo público va a tener que dar muchas respuestas sociales. La CEOE estima que en el escenario dos el Gobierno de Canarias dejará de recaudar 500 millones. En el tres serían 865 millones. La solución será recurrir al endeudamiento para financiarse.

Francisco destacó como ventajas de esta crisis en comparación con la de 2008 que actualmente las familias y empresas canarias parten de un nivel de endeudamiento inferior y sus economías están más saneadas. El endeudamiento privado ronda los 30.000 millones frente a los 55.000 de hace doce años. Cabildos, ayuntamientos y Gobierno también parten de una mejor situación financiera aunque esto «se deteriorará» con el tiempo.