La distribución avisa de que la próxima semana «faltarán» alimentos en las islas

La huelga que mantienen los transportistas de la península desde el lunes se deja sentir ya en los puertos canarios, tras caer más de un 70% la carga que ha llegado esta semana a las islas. En los próximos días el impacto se notará en los supermercados donde comenzarán a verse lineales vacíos.

Según explican fuentes cercanas, el sector de la distribución alimentaria de las islas realiza dos embarques a la semana, los lunes y los jueves. El del lunes llegó con solo el 15% de la carga y el del jueves no trajo nada. «A partir de la semana que viene va a haber ausencia de productos», indican estas fuentes. «Los mercas no están recibiendo mercancía y las plataformas logísticas de las enseñas de alimentación tampoco porque los camiones no han llegado al puerto», señalan estas fuentes, que añaden que son principalmente los perecederos (frutas, verduras, carne, pescado...) los que van a sufrir la «escasez» aunque «en cuestión de días» esa falta de producto se trasladará al resto de los alimentos.

«La situación es grave», advierten estas fuentes, que apuntan que el 80% de lo que se consume en las islas llega de la península.

La preocupación es de tal magnitud que empresas del sector de la distribución se dirigieron el jueves al Gobierno de Canarias para informarle de la situación y solicitar su mediación ante el Ministerio del Interior, de cara a que las Fuerzas de Seguridad del Estado actúen para garantizar que los camiones con la carga de las islas llegan a los puertos peninsulares y se embarca. «El Gobierno no ha hecho nada. No es consciente de la situación y del problema que se está gestando. Se escudan en que es un asunto de Madrid y creen que como aquí no hay huelga no pasa nada», manifiestan estas fuentes. Según apuntan solo la consejera del área, Yaiza Castilla, y el consejero de Hacienda, Román Rodríguez, «han entendido el problema». Sin embargo, su capacidad de actuar es limitada. «Podemos encontrarnos con un problema de orden público», avisan.

Estas fuentes destacan que la huelga de transporte en la península va a provocar en Canarias lo que no generó la covid. «Con la pandemia no hubo ningún problema de abastecimiento. Más allá del capítulo del papel higiénico no faltó de nada porque las conexiones marítimas con Canarias estuvieron garantizadas. Entonces las plataformas logísticas de las enseñas estaban a rebosar, ahora no», aseguran.

Fuentes próximas a las terminales de carga del puerto de Las Palmas confirman esta caída brutal de la carga en general, no solo la de alimentación. Según indican, el jueves llegó procedente de Cádiz un buque con 50 contenedores cuando su carga habitual son 150. Hay navieras incluso que están barajando suspender la salida de algunos barcos por el reducido número de contenedores que ha llegado a puerto y que no hacen rentable el viaje a las islas, según fuentes portuarias. Los barcos con Huelva de Fred Olsen y Balearia también han sufrido en estos últimos días un fuerte recorte de la carga de perecederos, que no están llegando a Canarias. «Los transportistas están teniendo problemas relevantes para llegar con la carga a puerto», indican fuentes de la naviera Fred Olsen.

Pese a la gravedad de la situación, el secretario general de la Asociación de Supermercados de las Islas Canarias (Asuican), Alonso Fernández, minimizaba ayer los efectos de la huelga en Canarias. «Llega menos carga pero no hay escasez», apuntaba.