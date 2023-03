La distribución se apoya en la tecnología para que sus almacenes sean eficientes

Como un reloj suizo. Así funcionan los almacenes de las plataformas de distribución de alimentos frescos y productos farmacéuticos, entre otras industrias, tal y como expusieron ayer representantes de la empresa pública estatal Mercasa y Grupo Hefame en la jornada enmarcada en el ciclo NextSpain. Ambas organizaciones tienen una fuerte presencia en la Región: la primera es la encargada de gestionar MercaMurcia –junto al Ayuntamiento de Murcia– y la segunda tiene en Santomera su principal centro logístico.

El presidente de Mercasa, José Ramón Sempere, recalcó que la gestión de los almacenes es «fundamental» y que, además, debe ser «eficiente». Destacó la importancia de tener «una buena cadena de suministros y almacenaje, transporte y soportes digitales que dé respuesta más o menos inmediata a tus necesidades. Así, es posible que –ejemplificó– una merluza gallega llegue a Murcia en 24 horas.

En la actualidad, Mercasa dispone de una red nacional conformada por 24 mercas de características similares. En total, cuenta con 3.000 empresas, principalmente mayoristas de carne, pescado, frutas y hortalizas; de ellas, unas 200 están en MercaMurcia. Además, factura en torno a 15.000 millones de euros al año, lo que se traduce en el 1,7% del PIB nacional. «Es importantísima nuestra posición en la cadena alimentaria», apostilló.

Cifras estratosféricas

Solo Hefame representa en torno al 12% del total del movimiento logístico de la industria farmacéutica, opera 100 millones de líneas de pedido al año y mueve 260 millones de unidades anuales en su red de farmacias. Alcanzar estos volúmenes requiere de almacenes automatizados, procesos bien definidos y aseguramiento de los procesos, enumeró Moisés del Amor, director corporativo de Ingeniería y Proyectos de Hefame. Este 'trío de póker' permite abastecer a más de 6.000 oficinas, con más de 60.000 pedidos y 11.000 entregas diarias, con tres repartos al día. «Es por la red tan tensa entre la farmacia y la distribución», subrayó.

Por su parte, el gerente de Servicios Smart para Empresas de Telefónica España, Diego López, resaltó la vocación natural y la total entrega de la compañía por transformar los procesos de distribución del ecosistema empresarial. Para ello, apuntó que es preciso actuar en tres capas de manera simultánea: las comunicaciones («el 5G permite capturar datos en cualquier sitio, momento y tiempo real»), la sensorización y los datos.

Obtener el petróleo del siglo XXI, como así también se alude a los datos, es una de las misiones que tiene Telefónica como 'partner' de las pymes a lo largo de toda la cadena. «Esta tecnología es accesible y la experiencia dice que aporta luz», incidió López, para a continuación apuntar que permite conocer el estado de los contenidos de los palets, los tiempos de almacenamiento, el mejor sitio donde ubicar la mercancía, entre otras informaciones. Igualmente, aseveró que invertir en estos avances técnicos es «rentable», ya que se refleja en un ahorro que oscila entre el 15% y el 20%.

Punto óptimo de consumo

«La incorporación tecnológica nos ha dado un plus», manifestó Sempere, agradeciendo que este soporte ha contribuido a atender los hábitos de consumo actuales, como disponer de naranjas todo el año, ya sean nacionales o de importación. En el caso de los plátanos, se someten a un proceso de maduración, con distintas técnicas, para servir el producto en su punto óptimo de consumo.

Sempere, con más de 20 años de experiencia en el sector, puso en valor la «precisión» con la que funcionan los mercas y confesó algunas de las condiciones 'sine qua non' para operar a diario, como que los tiempos de descarga van desde la medianoche hasta las seis de la mañana y que los muelles de carga y descarga tienen que estar en perfecto estado de uso.

Viaje en positivo

Del Amor hizo un repaso histórico para mostrar la evolución que ha experimentado Hefame desde su fundación en 1950 hasta la fecha en cuanto a su funcionamiento interno. Contó que al principio los pedidos se tomaban por teléfono y que, en ocasiones, los nombres escritos no correspondían con los medicamentos, por lo que la empresa desarrolló, en los años 70, un código fonético para solventar estos errores. En esa década, también apostó por acopladores acústicos para que los farmacéuticos grabaran los códigos de los medicamentos y los transmitieran a la central, y entró el primer robot en el almacén de Santomera.

Al hilo, compartió cómo es el día a día del macroalmacén del Servicio Murciano de Salud del que Hefame se encarga, desde 2010, de la compra, almacenamiento y distribución de todos los productos farmacéuticos y sanitarios que precisa. ¿Cómo se sabe cuándo hay que reponer una mercancía? En el caso de las vendas, este producto consta de dos mitades. Cuando la primera se agota, el enfermero coloca una tarjeta que lleva incorporado un chip RFID y la coloca en un panel cuyo campo excita esa tecnología y transmite el aviso a la plataforma. Mientras llega el nuevo pedido, el centro dispone todavía la segunda mitad de las vendas.

Díez de Revenga pide al sector ser «más verde y digital»

El consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, fue el encargado de abrir el encuentro NextSpain, asegurando que la Región de Murcia «está a la vanguardia de la logística porque tiene todas las herramientas para conseguirlo». De ahí que «para reforzar ese posicionamiento en el Corredor Mediterráneo y la actividad del Puerto de Cartagena, desde el Ejecutivo regional se esté impulsando el desarrollo de otras infraestructuras de primer nivel como la Zona de Actividades Logísticas de Cartagena y la Ciudad Agroalimentaria del Transporte». Además, instó a que las cadenas logísticas deben mudar la piel por una más verde y digital, con el fin de «optimizar los procesos, ser más competitivos frente a otros mercados y reducir el impacto ambiental».

Globalvia iniciará este año un proyecto piloto en Madrid para el envío de medicamentos y material médico entre dos hospitales

Para Fernando Vallejo, director de Innovación, IT y Sostenibilidad de Globalvia, el tráfico de drones sobrevolando los cielos de ciudades y zonas rurales no es un planteamiento futurista ni de ciencia ficción, sino un escenario que «en un futuro no muy lejano» se hará realidad. Estima que «pronto», acotando el círculo a antes de 2030. Así lo adelantó en la tertulia que compartió con José Antonio Cestelo, responsable de venta B2B de Volkswagen Huertas Motor, sobre ecomovilidad en el marco del encuentro NextSpain.

«Estamos trabajando en la puesta en valor de los drones en la logística y el transporte de pasajeros», explicó Vallejo, concretando que una de sus líneas de trabajo pone el foco en las infraestructuras de los vertipuertos (espacios de aterrizaje y despegue de drones tanto para labores de reparto de mercancía como de transporte de personas), con el propósito de aportar soluciones sostenibles a las ciudades en las entregas con drones.

Afirmó que este año Globalvia comenzará la fase de pruebas con un proyecto piloto en el que participarán dos hospitales madrileños, para el envío de medicamentos y material médico. «Es la mejor solución cuando ocurren situaciones meteorológicas como la borrasca Filomena», argumentó, augurando que, a partir de 2024, si la legislación lo permite, se verán más casos de logística de drones. «Luego llegarán los pasajeros», dijo con prudencia.

En este sentido, Vallejo incluyó las zonas rurales en la hoja de ruta de esta transformación tecnológica: «No nos olvidemos», advirtió. Porque los drones de reparto pueden hacer la vida más fácil a las poblaciones que viven en la conocida como España vaciada, dado que –ejemplificó– podrían entregar medicamentos a personas que residan en pueblos donde no haya farmacias. «Abramos los ojos porque el cielo va a cambiar», pidió.

José Antonio Cestelo, por su parte, aseguró que los fabricantes automovilísticos han puesto el foco en la producción de vehículos de bajas emisiones, con el fin de cumplir las normativas vigentes y por la mayor concienciación ambiental por parte de la ciudadanía. Sin embargo, la autonomía real de estos modelos eléctricos ofrece un rango de uso de en torno a 400 kilómetros, un tope insuficiente para las empresas de reparto de mercancía, cuya actividad se extiende, prácticamente, de sol a sol.

La escucha activa y el asesoramiento son las principales bazas con las que cuenta Volkswagen Huertas Motor a la hora de atender a estos negocios cuando se interesan por renovar sus flotas. «Orientamos a los clientes en función de sus necesidades; todos quieren coches eléctricos, pero no son rentables si van a hacer 500 km diarios», expresó.

En fase de desarrollo

Sobre la conducción autónoma de automóviles, ambos ponentes coincidieron en que aún es pronto. «No estamos preparados para un vehículo sin conductor», aseguró el responsable de venta B2B de Volkswagen Huertas Motor, a lo que Fernando Vallejo añadió que «va a tardar».

Aun así, contó que Globalvia tiene sobre la mesa un proyecto de corredores digitales para proporcionar a los conductores una mejor experiencia al volante. Esto es, que puedan soltar el volante durante un tiempo determinado y relajarse mientras el camión continúa la marcha. «No lo vamos a ver mañana, pero sí pasado mañana», aventuró con convencimiento.

Telefónica utiliza la analítica de vídeo para optimizar procesos

La plataforma Computer Vision permite dentificar productos defectuosos e identificar errores de envío en tiempo real, a través de la IA y análisis de datos

¿Es posible detectar si una pieza de fruta que presenta un buen aspecto organoléptico realmente está perfecta por dentro? Sí, gracias a las capacidades de Computer Vision, el sistema integral de Telefónica que permite a las máquinas entender qué contiene una imagen o vídeo, procesar y extraer conclusiones, gracias al uso de la inteligencia artificial (IA) y el análisis de datos.

Sergio Sellers, jefe de producto Computer Vision de Telefónica España, compartió ayer en el encuentro de NextSpain que esta alta tecnología incluye cámaras y la propia red de comunicaciones de 5G para el envío de datos, manteniendo en todo momento la información securizada. «Los procesos tienen que estar cubiertos de extremo a extremo para que tengan éxito», apostilló, agregando que el vídeo y las imágenes son herramientas de trabajo eficaz.

Esta solución, además, incluye una nueva plataforma 'cloud' que permite a los clientes desplegar de forma ágil un catálogo de casos de uso paquetizados, lo que evita tener que hacer grandes inversiones. Incluso se pueden desarrollar proyectos a medida.

A nivel logístico, Computer Vision es útil para el control volumétrico, ya que se utiliza para realizar la lectura de etiquetas de la carga introducida en almacenes, calculando el volumen real y cubicado de la misma. Para ello, se instala un arco por el que el operario, subido en el toro, pasa la mercancía para monitorizarla, en apenas dos segundos.

En el control logístico, esta tecnología es capaz de localizar una carga en un almacén o similar mediante una imagen. Y en caso de ser necesario, puede aportar un clip de vídeo que garantiza el momento en el que se carga el camión y corrobora que no ha habido modificaciones desde entonces; este avance es clave si hay algún problema con la mercancía para eximir de la responsabilidad.

Igualmente, esta innovación detecta el tamaño de la llama o del bloque de humo a bastante distancia, lo que permite conocer con precisión la situación de un posible incendio que se haya producido fuera de la empresa, por ejemplo, de materiales, y avisar a los servicios de seguridad en caso necesario.

A día de hoy, Computer Vision está teniendo una fuerte acogida en el mercado, gracias a su «elevado» grado de madurez. Puertos, industrias, aparcamientos… son algunos de los lugares que ya cuentan con esta solución, que sirve tanto para leer un código de barra de unos artículos que entran en almacén como para convertirse en el sistema de visión artificial que ayude a control el aforo de un evento.